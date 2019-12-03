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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook

Источник: РИА "Новости"

Документ подписали гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в Загребе, на конференции «Энергетика в 21 веке».

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества решено оставить без изменений. Среди них порядок оплаты услуг и взаимодействие технических служб операторов. Ряд положений приведены в соответствие с нынешней ситуацией на рынке услуг по транспортировке нефти.

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Ранее «Укртранснафта» сообщила, что получила почти 4,2 миллиона евро от «Транснефти» в качестве компенсации за попадание в свои трубопроводы нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Также в настоящее время Россия и Украина продолжают переговоры о заключении нового контракта на транзит газа. «Нафтогаз» настаивает на десятилетнем соглашении с прописанным объемом поставок, а «Газпром» хочет продлить на год действующее соглашение или подписать новый однолетний контракт. Одной из главных трудностей в переговорах стал долг российской компании почти в три миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. Украина предлагает оплатить его деньгами или газом, а Москва уговаривает Киев отказаться от всех претензий.

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Источник:©РИА "Новости"
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