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09:14 (мск), источник: Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $61,29 за баррель на данных API о снижении запасов в США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

ЦБ: $ 64.1401   -0.27 € 71.0608   +0.09 ММВБ: $ 64.1450   -0.03 € 71.0875   -0.05
Источник: AP 2019

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составляет $61,29 за баррель, что на $0,47 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов снизилась на $0,1 (0,16%), до $60,82 за баррель.

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Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,71%) — до $56,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,14 (0,25%), до $56,1 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет максимальным с сентября.

Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов нефти в США — первого за шесть недель — на 1,5 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров — заседание ОПЕК+, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи.

Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

«Мы вряд ли увидим подъем цен на нефть выше верхней границы текущего торгового диапазона, если ОПЕК и ее союзники не договорятся о дополнительном сокращении добычи», — отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

«Не стоит удивляться, если Саудовская Аравия предпримет усилия для обеспечения более высоких цен на нефть. Сейчас слишком многое для них на кону, учитывая приближающееся IPO Saudi Aramco», — цитирует эксперта MarketWatch.

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