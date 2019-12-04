Росстат подсчитал стоимость оливье и селедки под шубой

Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.
По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука за год выросла на 10%, колбаса, горошек и консервированные огурцы подорожали на 6%, майонез — на 5%. Десяток куриных яйц вырос в цене на 1%, а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели на 11% и 3% соответственно.
Дешевле будет приготовить селедку под шубой, отмечают эксперты Росстата. Чтобы сделать 12 порций салата, в которых входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, куриные яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.