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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Росстат подсчитал стоимость оливье и селедки под шубой

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики подсчитала, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, пишет газета «Известия».

Источник: РИА "Новости"
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Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.

По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука за год выросла на 10%, колбаса, горошек и консервированные огурцы подорожали на 6%, майонез — на 5%. Десяток куриных яйц вырос в цене на 1%, а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели на 11% и 3% соответственно.

Дешевле будет приготовить селедку под шубой, отмечают эксперты Росстата. Чтобы сделать 12 порций салата, в которых входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, куриные яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.

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