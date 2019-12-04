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11:30 (мск), источник: Life.ru

Новогодний стол россиян: что купят, сколько стоит и сильно ли подорожал

Life составил инфографику, а также сравнил расходы этого года на новогодние застолья с данными за последние 6 лет.

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Ежегодные новогодние приготовления начались. Каждый год в декабре Росстат начинает подсчитывать расходы россиян на празднование Нового года. И вот появились первые цифры — во сколько обойдётся согражданам новогодняя ночь. Пока эти цифры предварительные, и наверняка ближе к празднику их ещё пересмотрят. Но уже сейчас можно сказать: праздник стал дороже.

Какой новогодний стол планируют россияне в 2019 году (нажмите, чтобы увеличить) | Источник: LIFE

Артур Матвеев

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