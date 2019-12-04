12:29 (мск), источник: RNS
Появилось видео проезда тестового пассажирского поезда по Крымскому мосту
Очевидцы сняли на видео, как поезд без пассажиров в тестовом режиме едет по Крымскому мосту.
«Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров», — говорится в подписи к видео.
24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ, передавал корреспондент RNS c места событий. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.
Продажи билетов на поезда в Крым открылись 8 ноября, также начало работу мобильное приложение «ГСЭ Билеты» и сервис grandtrain.ru для покупки билетов на сайте перевозчика.