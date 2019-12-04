Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь»
Фоторепортажи
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
12:29 (мск), источник: RNS

Появилось видео проезда тестового пассажирского поезда по Крымскому мосту

Очевидцы сняли на видео, как поезд без пассажиров в тестовом режиме едет по Крымскому мосту.

Во время загрузки произошла ошибка.
Видеозапись опубликовало агентство «Крыминформ» в своем Twitter.
Новость
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса

«Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров», — говорится в подписи к видео.

24 сентября по железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, в котором проехали представители российских СМИ, передавал корреспондент RNS c места событий. Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских поездов состоится в декабре 2019 года. Запуск движения грузовых поездов запланирован на июнь 2020 года.

Продажи билетов на поезда в Крым открылись 8 ноября, также начало работу мобильное приложение «ГСЭ Билеты» и сервис grandtrain.ru для покупки билетов на сайте перевозчика.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Крымский мост
 Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды
Лукашенко допустил начало нового передела планеты
Президент Казахстана озвучил позицию по Крыму
СМИ: против России могут ввести санкции из-за убийства в Берлине
Депутат ГД пожаловался на работу и скромные служебные квартиры
Долги растут: почему в Дагестане не платят за газ
Исследование показало, что мотивирует россиян хорошо работать
Германия раскритиковала позицию Украины по «Северному потоку-2»
Здоровье
Мужчина перепутал рак с простудой и лишился носа Врачи сообщили ему, что никогда ранее не видели подобной формы онкологического заболевания.
Hi-Tech
Представлены процессоры для смартфонов будущего Новые Motorola RAZR 2020, Xiaomi Mi 10 и другие в ожидании чипсетов Qualcomm
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Авто
Экзамен на водительские права серьезно изменится Кандидатам в водители больше не придется штурмовать эстакаду и заезжать в гараж из конусов — «площадка» уходит в прошлое
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Книга из трех слов 1212
И растерянность и возмущение! 858
Как я летал на самолетике 572
Сложное решение 525
Леди
Главные звездные свадьбы 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов, Настя Ивлеева и Элджей, актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь