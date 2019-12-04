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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Всемирный банк рекомендовал России ввести «углеродные налоги»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Всемирный банк рекомендует России рассмотреть возможность введения «углеродных налогов» или других механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе института развития.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что подобный вид налогов нужно унифицировать в рамках более широких соглашений о торговле и технологиях и согласовать с перспективными торговыми партнерами.

В частности, предлагается отказаться от непрозрачных субсидий производителям и потребителям, которые могут иметь регрессионную природу и искажать стимулы для эффективного потребления, и заменить их на более адресные денежные трансферты малоимущим и социально уязвимым категориям населения.

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Экономисты считают, что при условии необходимой политической поддержки будет важно повысить акцизы на топливо и вводить дифференцированные ставки налога в зависимости от социальных и экологических издержек, связанных с использованием топлива.

«Кроме того, Россия могла бы предпринимать более активные действия в рамках международной повестки в сфере изменения климата, чтобы получить доступ к содействию (в виде технологий, финансовых ресурсов и доступа к рынку) в части диверсификации структуры активов», — считают специалисты Всемирного банка.

По их мнению, Россия также могла бы воспользоваться подобным сотрудничеством, чтобы выводить на глобальный рынок отечественные наукоемкие и экологичные товары и услуги. Отмечается, что недавнее принятие Москвой Парижского соглашения стало обнадеживающим шагом в этом направлении.

Летом председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести «углеродный налог», чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. В октябре Минэнерго отмечало, что считает целесообразным исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах «углеродный налог».

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