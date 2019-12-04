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19:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Всемирный банк: за 17 лет россияне стали богаче в два раза, но все равно отстают от Запада

Россияне в 2000—2017 годах в среднем стали богаче в 1,8 раза, сообщает Всемирный банк. Экономисты банка оценили «богатство» типичного россиянина в 8,9 млн рублей, или более чем в 152 тысячи долларов. Но действительно ли россияне так богаты?

Всемирный банк в своем ежегодном отчете о российской экономике оценил, как изменилось богатство россиян с 2000 по 2017 год. Банк считает, что россияне богатели в этот период намного быстрее, чем граждане развитых стран. Частично это связано с тем, что Россия была беднее других стран.

Но разрыв в уровне богатства сохраняется, а чтобы нагнать Запад, по некоторым параметрам России понадобится 50−100 лет.

Под богатством среднего россиянина Всемирный банк понимает такой показатель: они пытаются оценить все богатство страны, включая, например, природные ресурсы и промышленные мощности, а потом делят его на население страны. Таким образом у экономистов и получилось 8,9 млн рублей.

В оценку богатства входит также и «человеческий капитал». Здесь экономисты в том числе оценивают величину заработка человека за всю жизнь с поправкой на инфляцию. В России примерно 46% богатства приходится именно на человеческий капитал. Для сравнения: в странах ОЭСР, куда входят в основном богатые страны Запада, — 70%.

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Человеческий капитал в России увеличивался на 4,7% ежегодно в 2000—2010 годах — это годы бурного экономического роста в России на фоне дорожающей нефти. Но сейчас темпы роста человеческого капитала замедлились до 1,8%. Если темпы роста этого вида капитала останутся на уровне 1,8%, то догнать страны ОЭСР Россия сможет через почти 100 лет, подсчитали экономисты.

Из-за «застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства» в целом рост богатства россиян серьезно замедлился в последние годы, отмечает Всемирный банк.

Природные ресурсы — не залог богатства

Пятая часть богатства России, по оценке Всемирного банка, — это природные ресурсы. У стран ОЭСР этот показатель намного ниже — всего 3%.

Эта часть богатства России сильно зависит от ситуации на сырьевых рынках, отмечают авторы доклада. Углеродное богатство России может сократиться, например, из-за спада цен на нефть или различных мер по снижению потребления нефти и угля.

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Во Всемирном банке рекомендуют России сократить зависимость страны от углеродного капитала и сосредоточить внимание на человеческом капитале, а также улучшать инвестиционный климат, создавая более благоприятные условия для роста произведенного капитала. Такие советы Всемирный банк дает России почти каждый год.

Что ждет Россию в следующем году?

Авторы доклада отмечают, что важно понимать разницу между богатством нации и валовым внутренним продуктом. ВВП — это доход от богатства, он дает оценку доходов, полученных в конкретном году, но не учитывает изменений в структуре активов страны.

«ВВП показывает, есть ли в стране экономический рост, а богатство отражает перспективы сохранения экономического роста в долгосрочном периоде», — пишут экономисты.

В 2019 году ВВП России вырастет на 1,2%, прогнозируют в банке. Ранее Всемирный банк прогнозировал, что экономика в этом году увеличится на 1%. В 2020 и 2021 годах темпы роста экономики должны ускориться до 1,6% и 1,8% соответственно.

Во Всемирном банке уверены, что экономика ускорится благодаря национальным проектам и смягчению политики российского Центробанка.

Но рисков для роста по-прежнему достаточно много — например, ослабление мировой экономики, возможность введения новых санкций и прочее.

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Всемирный банк отмечает, что основной статьей российского экспорта по-прежнему остаются природные ресурсы, а его диверсификация происходит очень медленно.

Отдельно экономисты отмечают, что ждут постепенного снижения бедности в ближайшие годы, хотя в первой половине 2019 года бедность в России выросла на 200 тысяч человек — до 19,8 млн. Рост бедности в этом году во Всемирном банке объясняют тем, что доходы самых бедных слоев населения упали, а также ростом величины прожиточного минимума. В следующем году, по мнению экономистов, эта тенденция прекратится.

Бедность, по прогнозу банка, будет снижаться благодаря ускорению роста экономики, росту зарплат и мерам правительства. Если в этом году в России за чертой бедности, по оценке ВБ, проживают 12,3% населения, то к 2021 году их доля снизится до 11,2%.

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