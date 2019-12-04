Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
11Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира
19:42 (мск), источник: Интерфакс

Кофе в ноябре рекордно подорожал в ожидании дефицита

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Цена на кофе в ноябре подскочили до максимума за последние 12 месяцев, сообщается в отчете Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

Источник: Reuters

Она прогнозирует, что дефицит кофе в 2019/2020 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 502 тыс. мешков (вес мешка составляет 60 кг). Производство зерен, как ожидается, снизится на 0,9% и составит 167,399 млн мешков, в то время как потребление вырастет на 1,5% и достигнет 167,901 млн мешков.

Новость
Ученые открыли новое полезное свойство кофе

В прошлом сельхозгоду в мире был зафиксирован профицит кофе в размере 3,657 млн мешков после падения производства по итогам трех предыдущих лет.

На протяжении ноября совокупный индикатор стоимости кофе ICO (включает разные сорта из различных стран-производителей) стабильно оставался выше отметки $1 за фунт. Среднесуточная цена за прошлый месяц выросла на 10,1% — до $1,07 за фунт.

Глобальный экспорт кофе в октябре 2019 года упал на 13,4% относительно того же месяца прошлого года и составил 8,91 млн мешков, что является минимальным объемом с сентября 2017 года. Этому способствовал ряд факторов, включая плохие погодные условия и сохранявшиеся долгое время низкие цены на мировых рынках.

В конце ноября сообщалось, что цены на кофе подскочили более чем на четверть за несколько недель на признаках сокращения производства в Латинской Америке.

Читайте также
Путин впервые обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Всемирный банк: за 17 лет россияне стали богаче в два раза
В российском детском саду новогоднюю елку прибили к потолку
Крошечные жилища корейцев показали на фото
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Представлены процессоры для смартфонов будущего Новые Motorola RAZR 2020, Xiaomi Mi 10 и другие в ожидании чипсетов Qualcomm
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Авто
Патруль ДПС застрелил мужчину (он требовал отпустить нарушителя) Нетрезвый гражданин требовал от полицейских, чтобы те отпустили нарушителя ПДД, а после открыл по ним огонь из пистолета
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
40-летняя Ирина Слуцкая стала многодетной мамой Фигуристка, по данным прессы, родила сына
Леди
Главные звездные свадьбы 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов, Настя Ивлеева и Элджей, актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь