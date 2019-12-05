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11:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: инженер Boeing, ответственный за расследование катастроф 737 MAX, покидает пост

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный инженер подразделения Boeing Commercial Airplanes корпорации Boeing Джон Гамильтон, которому в марте нынешнего года поручили вести расследование катастроф с Boeing 737 MAX, оставил свою должность.

Источник: AFP 2019

Об этом в среду вечером сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на внутренний документ компании.

«Джон планировал уйти на пенсию еще в прошлом году, но мы попросили его остаться, чтобы помочь с расследованием 737 MAX и попытками возобновления его эксплуатации. Мы чрезвычайно благодарны Джону за его компетентность и лидерство в это очень непростое время», — говорится в служебной записке главы подразделения Стэна Дила и Грега Хислопа, который займет должность Гамильтона.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена во многих странах мира после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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