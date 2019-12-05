13:10 (мск), источник: RNS
Медведев дал прогноз по росту доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2019 года могут показать положительную динамику — вырасти на 0,2−0,3%, заявил
«В последние годы эти (реальные располагаемые. — RNS) доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился — эти доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный. Может быть, 0,2−0,3% процента», — заявил Медведев.
Глава правительства, говоря о ситуации с доходами населения, заявил, что необходимо помогать наиболее уязвимым категориям граждан. По его словам, речь, прежде всего, идет о многодетных семьях, где не хватает денег на семейный бюджет, поддержку детей, а также о людях с невысокой трудоспособностью — людях зрелого, пожилого возраста или имеющих инвалидность.
«Вот именно по этим целевым категориям мы и работаем. Именно поэтому был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать прежде всего тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул Медведев.
В связи с этим, рассказал премьер, правительство изменило подход по льготам, выплатам и поддержке на адресный, выделив упомянутые категории населения. Так, был увеличен показатель, связанный с расчетом нуждаемости на 1 ребенка в регионе до двух МРОТ, и к этому привязали новое пособие в 10 тыс. руб. вместо прежних 50 руб. Кроме того, ряд решений был принят в отношении инвалидов, пожилых лиц, а также была проведена индексация пенсий в полном объеме «и даже с некоторым упреждением», так что бы она покрывала инфляцию.
«То есть вот работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки, конечно, будет продолжена. И мы постараемся сделать так, чтобы такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения», — подчеркнул Медведев.