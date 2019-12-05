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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская компания, печатающая деньги, оказалась на грани банкротства

Невыгодный бизнес.

Источник: AP 2019

Британская компания De La Rue, которая более 150 лет исправно печатала деньги и бланки официальных бумаг для 140 стран, переживает не лучшие времена. По данным NBC, один из самых крупных производителей бумаги в мире сейчас близок к банкротству.

Этот год оказался для компании крайне неудачным.

Сначала De La Rue потеряла более 20 миллионов долларов из-за кризиса в Венесуэле — страна не смогла оплатить услуги, а потому в компании решили просто списать их долг.

Кроме того, De La Rue недавно потеряла контракт на выпуск новых паспортов для Великобритании — заказ достался немецкой компании Gemalto, которая согласилась взяться за него за значительно меньшие деньги. По официальным данным, убытки британской компании составили 15 миллионов долларов, а ее стоимость упала на 20%.

Екатерина Гура

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