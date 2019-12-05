15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британская компания, печатающая деньги, оказалась на грани банкротства
Невыгодный бизнес.
Британская компания De La Rue, которая более 150 лет исправно печатала деньги и бланки официальных бумаг для 140 стран, переживает не лучшие времена. По данным NBC, один из самых крупных производителей бумаги в мире сейчас близок к банкротству.
Этот год оказался для компании крайне неудачным.
Кроме того, De La Rue недавно потеряла контракт на выпуск новых паспортов для Великобритании — заказ достался немецкой компании Gemalto, которая согласилась взяться за него за значительно меньшие деньги. По официальным данным, убытки британской компании составили 15 миллионов долларов, а ее стоимость упала на 20%.
Екатерина Гура