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01:22 (мск), источник: ТАСС

Новак рассказал о росте цен на топливо в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. По словам министра энергетики, цены растут темпами значительно ниже инфляции.

Источник: Reuters

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции — 2,7% с начала года против 3,7−4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

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«Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции — 2,7% против 3,7−4% в октябре 2019 года», — говорится в статье.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что текущий «налоговый маневр» позволил удержать рост цен на автомобильное топливо в пределах инфляции, а цены на бензин растут темпами даже ниже инфляции с учетом индексации НДС.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.

Производство автобензина

Новак также сообщил, что производство автобензина в 2019 году увеличится на 2%, до 40,2 млн тонн, объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года.

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«Производство автобензина, по нашим расчетам, увеличится на 2% и достигнет 40,2 млн тонн», — прогнозирует министр.

При этом, что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, Минэнерго ожидает, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2019 года, отмечается в статье.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, производство бензина в России в ноябре 2019 года сократилось на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года — до 3,28 млн тонн. По итогам января-ноября НПЗ увеличили производство бензина на 2,4%, до 36,6 млн тонн.

В целом за 11 месяцев 2019 года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,7%, до 260,2 млн тонн, в ноябре — выросла на 2,2%, до 24,36 млн тонн.

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