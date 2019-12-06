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09:52 (мск), источник: Известия

Ссуды и следствия: стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых

Эксперты опасаются перехода легальных кредиторов в категорию «чёрных».

Источник: РИА "Новости"

Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях в январе-октябре «обвалилась» на 225 п.п. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Впрочем, нынешние ставки всё равно остаются слишком высокими, тем более что клиентами МФО чаще всего оказываются люди с минимальным уровнем дохода.

Шеф, всё упало

III квартал стал самым неудачным для работы МФО с 2016 года. В июле-сентябре средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 139 п.п., а с начала года — на 225, говорится в исследовании бюро «Эквифакс». Если в начале года взять кредит можно было под 550% годовых, то сейчас — под 325%. В IV квартале тренд продолжится, прогнозируют эксперты, это следствие регуляторных мер Банка России.

При этом кредитование населения в микрофинансовых организациях непрерывно растет, хотя в последнее время и не так быстро. Так, в 2018 году МФО выдали гражданам 186,3 млрд рублей. Это на 58,7 млрд больше, чем за 2017 год. Данных за весь 2019 год еще нет, но только за девять месяцев микрокредиторы выдали 174,3 млрд рублей займов.

Справка «Известий»
С 1 июля 2019 года вступили в силу ограничения Банка России для МФО. Теперь максимальный размер переплаты не может превышать сумму кредита в два раза. Например, с гражданина с ссудой в 10 тыс. рублей нельзя потребовать больше 30 тыс., из которых 10 тыс. рублей — тело долга, а 20 тыс. — проценты, штрафы, комиссии и другие платежи, относящиеся к кредиту. Также ЦБ ограничил процентную ставку одним процентом в день или 365% в год. А с 1 октября 2019 года микрофинансисты наравне с банками рассчитывают показатель долговой нагрузки. Принятые регулятором меры ограничивают прибыль МФО и увеличивают нагрузку на капитал, существенно осложняя работу таких кредиторов.

— Меры ЦБ сильнее всего повлияли на значительное изменение среднерыночной ПСК в коротких займах на небольшие суммы. Также мы отмечаем снижение по всем категориям POS-займов до 26−33% в III квартале 2019-го с 30−43% годом ранее, — сообщила «Известиям» директор саморегулируемой организации МФО «МиР» Елена Стратьева.

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За «займами до зарплаты» обращаются люди с минимальным уровнем дохода, часть из которых получают кредит, чтобы покрыть неотложные нужды, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Такие граждане набирают долгов, по которым не могут платить из-за низкого заработка, добавил он, ведь им нужно на что-то жить, поэтому высоки риски, что они вообще не вернут деньги.

— По этой категории микрокредитов процентная ставка самая высокая. Чем меньше МФО выдают таких ссуд, тем ниже среднее значение ПСК, — объяснил эксперт.

Банк России не ответил на запрос «Известий» о своих планах по дальнейшему ужесточению регулирования микрофинансовых организаций и об основных рисках, которые видит регулятор в рамках надзора.

Из «белых» в «черные»

У положительной динамики есть и обратная сторона. Довольно высока вероятность перехода уходящих с рынка компаний в категорию «черных» кредиторов, которые не подчиняются законам, считает Елена Стратьева. Несмотря на просветительские усилия ЦБ об опасностях обращения к кредитным организациям без лицензии, спрос на такие ссуды остается, утверждает глава СРО «МиР». Она считает, что у микрофинансовых организаций, которые собираются закрыться, высок соблазн перейти на недобросовестные практики, чтобы получить максимальную прибыль напоследок.

Помимо вступивших в силу в этом году требований Центробанка, в ближайшие три квартала у микрофинансистов будет несколько важных «точек», которые нужно пройти. В июле 2020 года вступит в силу требование по увеличению капитала до 1 млн рублей. Только тогда будет понятно, сколько организаций покинут рынок, если только регулятор вновь не поменяет правила игры.
Елена Стратьева
директор саморегулируемой организации МФО «МиР»

В реестре ЦБ по состоянию на 29 ноября числится 1,8 тыс. действующих МФО, хотя еще в начале 2017-го их было 2,4 тыс. Этот рынок в 2020 году сократится еще примерно на 20%, а в течение 2−3 лет можно ожидать снижения количества микрофинансовых организаций в четыре раза по отношению к уровню двухлетней давности, спрогнозировал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

— Мы ожидаем, что по итогам второго полугодия 2019 года снизятся темпы роста выдачи микрозаймов. Сегмент «кредитов до зарплаты» формирует почти половину от совокупных выдач всех МФО. По нашим прогнозам, он перестанет расти так же бурно, как было все прошлые годы, из-за снизившейся маржи кредиторов, — поделился прогнозом с «Известиями» директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По его словам, ужесточение регуляторных требований скажется на многочисленных небольших компаниях, которые имеют ограниченную долю рынка и высокие операционные расходы. В этой связи количество микрокредиторов в реестре будет стремительно сокращаться, предсказал он.

Критически низким уровнем ставки для МФО эксперт назвал 0,5% в день, сославшись на опыт зарубежных стран. После этого выдача займов до зарплаты зачастую становится для микрокредиторов нерентабельной и рост рынка прекращается.

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3 декабря© Ньюстюб
 Ссуды и следствия: стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых
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