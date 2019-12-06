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03:31 (мск), источник: Известия

Залоговое окно: россиянам предложат новый способ продажи квартир

Выставление частного жилья на аукционы для социальных нужд может быть выгодно и продавцу, и государству.

Источник: Известия

Рядовым гражданам стоит дать реальную возможность выставлять свое жилье на сайте госзакупок — в частности, при сделках по приобретению жилья для сирот, считают в Минюсте. Формально физлицам это разрешено и сейчас, но они, как правило, не участвуют в аукционах из-за необходимости вносить крупную сумму залога. Министерство предложило исключить эту норму, зафиксировано в докладе президенту.

Покупка квартир на вторичном рынке может заметно сократить, к примеру, очередь на жилье для сирот, говорят эксперты.

На проблему госзакупок квартир Минюст обратил внимание в докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2018 год, с которым ознакомились «Известия». Тему рассматривали в контексте проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Квартиры для них приобретают региональные и муниципальные власти с помощью аукционов на площадке госзакупок.

Для заключения контракта участнику конкурса нужно предоставить заказчику залог — так называемое обеспечение исполнения контракта, которое как минимум составляет 5% от цены сделки, но может доходить и до 30%, напомнили чиновники со ссылкой на закон «О контрактной системе в сфере закупок». Это отпугивает физлиц от участия в электронных аукционах, пришли к выводу в Минюсте.

Однако в законе есть исключения: например, сумму обеспечения контракта не платят казенные учреждения или банки, если речь идет о конкурсе на услугу по предоставлению кредита. В докладе предложено дополнить этот перечень случаями закупки жилья для сирот.

В пресс-службе Минюста «Известиям» сказали, что готовили документ на основе материалов федеральных министерств и ведомств, региональных властей, научных организаций и экспертного сообщества. Сам доклад направляют президенту. Проработка представленных в документе предложений «относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти», добавили в Минюсте, не уточнив, каких именно.

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В Минфине (курирует сферу госзакупок) «Известиям» заявили, что пока не ознакомились с предложением. Минпросвещения «взаимодействует с Минстроем по вопросу обеспечения сирот жильем», сказали «Известиям» в пресс-службе первого ведомства. Работа включает совершенствование законодательства. В Минстрое оперативно не ответили на запрос.

Сейчас в 70−80% случаев региональные или муниципальные власти приобретают квартиры для детей-сирот в новостройках, рассказал «Известиям» юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов. Как правило, сделку проводят еще на стадии начала строительства. Это удешевляет процедуру, но сильно ее удлиняет: допустим, квартиры по аукционам 2015 года могут быть до сих пор не сданы и, соответственно, не заселены, привел пример специалист. Предложение Минюста может изменить ситуацию: закупая готовое к заселению вторичное жилье, власти смогут сократить очередь сирот на квартиры, полагает Павел Денисов.

По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», в Москве в новостройках на этапе котлована квадратный метр стоит от 93 тыс. рублей. В готовых домах — уже от 120 тыс. рублей. На вторичном же рынке цены начинаются от 112,9 тыс. рублей за квадрат.

Таким образом, сделки с физлицами может показаться властям менее выгодными, чем закупка «котлованов».
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Граждан надо будет инструктировать по участию в госзакупках, ведь это нелегкий процесс, отметил руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Также возникает множество технических вопросов, которые предстоит урегулировать, отметил он.

— Например, многое зависит от того, продается ли квартира до или после ремонта. Если после ремонта, то надо проверять, что за материалы были использованы, не были ли допущены нарушения. Другой вопрос касается цен на эти квартиры — будут ли они рыночными, — пояснил эксперт.

По данным Счетной палаты, в этом году в очереди на жилье стоят по всей стране 270 тыс. детей-сирот, сообщали «Известия» ранее. Пока что их число лишь увеличивается. В среднем в России дети-сироты ожидают жилья 5−7 лет, в отдельных регионах этот срок превышает 10 лет, утверждают в Счетной палате.

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