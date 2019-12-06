03:31 (мск), источник: Известия
Залоговое окно: россиянам предложат новый способ продажи квартир
Выставление частного жилья на аукционы для социальных нужд может быть выгодно и продавцу, и государству.
Рядовым гражданам стоит дать реальную возможность выставлять свое жилье на сайте госзакупок — в частности, при сделках по приобретению жилья для сирот, считают в Минюсте. Формально физлицам это разрешено и сейчас, но они, как правило, не участвуют в аукционах
На проблему госзакупок квартир Минюст обратил внимание в докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2018 год, с которым ознакомились «Известия». Тему рассматривали в контексте проблемы обеспечения жильем
Для заключения контракта участнику конкурса нужно предоставить заказчику залог — так называемое обеспечение исполнения контракта, которое как минимум составляет 5% от цены сделки, но может доходить и до 30%, напомнили чиновники со ссылкой на закон «О контрактной системе в сфере закупок». Это отпугивает физлиц от участия в электронных аукционах, пришли к выводу в Минюсте.
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В Минфине (курирует сферу госзакупок) «Известиям» заявили, что пока не ознакомились с предложением. Минпросвещения «взаимодействует с Минстроем по вопросу обеспечения сирот жильем», сказали «Известиям» в
Сейчас в 70−80% случаев региональные или муниципальные власти приобретают квартиры для
По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», в Москве в новостройках на этапе котлована квадратный метр стоит от 93 тыс. рублей. В готовых домах — уже от 120 тыс. рублей. На вторичном же рынке цены начинаются от 112,9 тыс. рублей за квадрат.
Граждан надо будет инструктировать по участию в госзакупках, ведь это нелегкий процесс, отметил руководитель
— Например, многое зависит от того, продается ли квартира до или после ремонта. Если после ремонта, то надо проверять, что за материалы были использованы, не были ли допущены нарушения. Другой вопрос касается цен на эти квартиры — будут ли они рыночными, — пояснил эксперт.
По данным Счетной палаты, в этом году в очереди на жилье стоят по всей стране 270 тыс.