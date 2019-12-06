Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь»
Фоторепортажи
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
07:39 (мск), источник: Ведомости

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.

Источник: Reuters

Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражом в феврале 2018 г.

Читайте также
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

По словам Коболева, полученная сумма почти полностью попала в госбюджет Украины. «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» еще $3 млрд, в которые входят оставшаяся сумма и накопленные проценты.

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $2 млрд, а в феврале 2018 г. принял решение в пользу «Нафтогаза» на сумму $4,6 млрд. В результате «Газпром» остался должен украинской компании $2,6 млрд.

«Нафтогаз» уже почти полтора года пытается арестовывать активы «Газпрома» в Европе. В список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытается взыскать долг, попали Люксембург, Швейцария, Великобритания, Нидерланды и Латвия.

Читайте также
 Некоторые банковские карты стали доходнее вкладов
На галстуках-бабочках и подтяжках можно неплохо заработать
Суд взыскал с Киркорова €651 тыс. в пользу латвийского банка
«Ядерный чемоданчик» показали в раскрытом виде
Россиянам предложат новый способ продажи квартир
Главную елку Лондона осмеяли в соцсетях за унылый вид
США вручат крупнейшую в истории награду за поимку россиянина
Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным днем
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Авто
В России — ажиотаж вокруг «Газелей», «Мерседесов» и «Октавии» Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам ноября 2019 года снизились на 6,4%
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
37-летнюю Светлану Лободу поздравляют с беременностью Новое видео артистки обсуждают в сети.
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь