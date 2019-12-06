07:39 (мск), источник: Ведомости
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражом в феврале 2018 г.
По словам Коболева, полученная сумма почти полностью попала в госбюджет Украины. «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» еще $3 млрд, в которые входят оставшаяся сумма и накопленные проценты.
В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $2 млрд, а в феврале 2018 г. принял решение в пользу «Нафтогаза» на сумму $4,6 млрд. В результате «Газпром» остался должен украинской компании $2,6 млрд.
«Нафтогаз» уже почти полтора года пытается арестовывать активы «Газпрома» в Европе. В список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытается взыскать долг, попали Люксембург, Швейцария, Великобритания, Нидерланды и Латвия.