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10:16 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярными схемами кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки «от службы безопасности» кредитной организации, покупателя и брокера, а также «опросы от имени банка», говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Так, представившись сотрудником службы безопасности, мошенник рассказывает, что банк выявил подозрительную операцию, а затем просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код из СМС или пароли от «Сбербанк онлайн», чтобы «защитить» деньги.

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«Для убедительности (мошенник — Прим. ред.) может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на “защищённый счет” персонального менеджера», — говорится в сообщении.

Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего, советует банк. При этом как только на другом конце «трубки» попросят предоставить данные от карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор. Если мошеннику все же удалось узнать какую-то информацию, следует сразу позвонить в кредитную организацию и сообщить о случившемся.

Второй распространенной схемой является «звонок от покупателя», указали в Сбербанке. Если клиент банка оставлял свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из СМС-сообщения.

В банке напомнили, что для перевода на карту покупателю достаточно знать только ее номер или привязанный к ней телефон, поэтому передавать другую информацию не следует.

Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью, пишет Сбербанк. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит мошеннику деньги, он просто пропадает, а деньги уже не вернуть.

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Сбербанк рекомендует своим клиентам прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверить лицензию компании на сайте ЦБ, а также выяснить, кому принадлежат реквизиты — счетами настоящих брокерских или дилерских компаний владеет юрлицо.

Наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы «от имени банка», за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Однако довольно часто злоумышленники просят перечислить «закрепительный платеж» для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают.

Для защиты от такого мошенничества, стоить настроить блокировку фальшивых сайтов в своем браузере, а также не вводить данные, если домен не совпадает с официальным названием сайта банка. Также следует помнить, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение, подчеркнул банк.

При этом в пресс-службе Сбербанка сообщили РИА Новости, что роста активности телефонного мошенничества сейчас не наблюдается. В целом, по данным кредитной организации, социальная инженерия сегодня составляет около 90% от всего объёма реализованного мошенничества. При этом банк выявляет 96% всех попыток, подчеркнули в пресс-службе.

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