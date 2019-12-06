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18:39 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минэнерго должен понести наказание за то, что его ведомство не подготовило вовремя подзаконные акты к закону об «умных счетчиках», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: РИА Новости

На совещании со статс-секретарями она отметила, что сейчас 65 процентов подзаконных актов, которые должно готовить правительство, принимаются с нарушением сроков. В том числе речь шла и о законе об «умных счетчиках», который должен вступить в силу с 1 июля следующего года.

«Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в России. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?» — сказала Матвиенко.

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По ее словам, за это министру следует назначить административное наказание.

«Или хотя бы один замминистра должен за это отвечать. Ну накажите хотя бы одного показательно», — добавила Матвиенко, отметив, что сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются по всем направлениям.

Она предположила, что теперь правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках в силу, и заявила, что парламент не будет его принимать.

«Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», — заключила Матвиенко.

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад. В соответствии с ним с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью «умных счетчиков» к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание «умных» систем включат в тариф.

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