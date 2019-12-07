07:46 (мск), источник: РИА Новости
В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Увеличение цен на гречку произошло
В сообщении ведомства отмечается, что в прошлом году цены на этот продукт, наоборот, снизились благодаря рекордному урожаю за 2017 год, когда собрали более 1,5 миллиона тонн гречихи.
Однако, подчеркнули в министерстве, в 2019 году некоторым производителям не удалось увеличить количество посевов, а это в результате повлекло за собой рост цен производителей с последующим повышением потребительских цен.
Кроме того, увеличилась разница между ценой и себестоимостью товара. Так, по информации Минсельхоза на 6 декабря, оптовые закупочные цены на крупу составили 35,7 рубля за килограмм, а потребительские, в свою очередь, — 61,73 рубля за килограмм.
Согласно прогнозу ведомства, урожай гречихи за текущий год составит 780 тысяч тонн, что соответствует среднему уровню многолетних показателей.