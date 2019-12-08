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01:25 (мск), источник: РИА Новости

МВФ достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила в заявлении глава фонда Кристалина Георгиева.

Источник: РИА Новости

По ее словам, она провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на 4 миллиарда единиц специальных прав заимствования (5,5 миллиарда долларов — ред.). Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих», — говорится в заявлении Георгиевой.

«Президент (Зеленский) и я договорились, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, улучшения судебной системы и сокращения роли специальных интересов в экономике, а также мы согласились в том, что важно защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы, и возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков», — говорится в заявлении.

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