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07:07 (мск), источник: Российская газета

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

Источник: РИА "Новости"

В правительственную комиссию документы уходят после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии, уточнили «Российской газете» в Минтруде. В Минэкономразвития «РГ» отметили, что подготовлены проекты законов.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».

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Эти законопроекты как раз недавно одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Нельзя удержать долги только с различных соцвыплат, например, за приемных детей.

Первым законопроектом предлагается пополнить список «неприкосновенных» доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России.

Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта все же оставляют возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов — например, задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Таким образом у пенсионера все равно останется прожиточный минимум — даже если у него есть долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов. Для этого предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

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