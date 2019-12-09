12:09 (мск), источник: РИА Новости
Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17−18%, в том числе
«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17−18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию “пакета Яровой” и закона о суверенном интернете», — говорится в сообщении агентства.
Аналитики отмечают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.
В частности, полагают аналитики, одним из факторов роста тарифов станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это касается электроэнергии и
«Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен», — отмечают аналитики.
Еще одним фактором они называют последствия повышения НДС в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга, а также новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья.
«Долгосрочные факторы (роста тарифов — ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50−60 миллиардов рублей, большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G», — добавляет агентство.