14:12 (мск)
В Москве пройдет Международный фестиваль рекламы
Гости услышат более сорока интересных выступлений.
12 и 13 декабря в Москве пройдет 29-й Международный фестиваль рекламы Red Apple, ключевым партнером которого является Mail.ru Group. На протяжении более 60 часов гости фестиваля будут знакомиться с лучшими работами в креативной индустрии и узнавать, как развить навыки, необходимые для работы в рекламной отрасли.
В числе участников фестиваля будут представители крупных международных компаний.
Оба дня фестиваля завершатся награждением победителей в разных областях. 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям Media и Marketing, а 13 декабря подведут итоги в направлении Creative.
С полной версией программы фестиваля можно ознакомиться на сайте Red Apple.