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14:12 (мск)

В Москве пройдет Международный фестиваль рекламы

Гости услышат более сорока интересных выступлений.

12 и 13 декабря в Москве пройдет 29-й Международный фестиваль рекламы Red Apple, ключевым партнером которого является Mail.ru Group. На протяжении более 60 часов гости фестиваля будут знакомиться с лучшими работами в креативной индустрии и узнавать, как развить навыки, необходимые для работы в рекламной отрасли.

В числе участников фестиваля будут представители крупных международных компаний.

Кроме того, перед гостями выступят блогеры, актеры и музыканты. В их числе — звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская, музыкант и продюсер Антон Беляев, актер и комик Сергей Мезенцев.

Оба дня фестиваля завершатся награждением победителей в разных областях. 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям Media и Marketing, а 13 декабря подведут итоги в направлении Creative.

С полной версией программы фестиваля можно ознакомиться на сайте Red Apple.

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