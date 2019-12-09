14:10 (мск)
Подведены итоги MIXX Russia Conference
Конференция является неотъемлемой частью программы Национального рекламного форума.
26 ноября при информационной поддержке Mail.ru Group стратегическая сессия открыла работу MIXX Russia Conference 2019. В пленарном заседании приняли участие представители крупнейших рекламодателей, коммуникационных групп и
Внимание делегатов Форума было сосредоточено на
Дискуссию модерировали президент IAB Russia Борис Омельницкий и редактор отдела медиа ИД «Ведомости» Ксения Болецкая. Эксперты стратегической сессии рассказали о действующей экосистеме цифрового будущего через уже заметные для участников
Основное изменение на рынке рекламы заключается в том, что интернет стал медиа № 1 и, по прогнозам, может достичь 50% всего рынка. Это стало возможным благодаря многолетнему развитию рекламных продуктов, гарантирующих достижение измеримых результатов.
Отдельную позицию по экосистеме цифрового будущего представил советник генерального директора Mediascope Лев Глейзер, заявив о необходимости создания новой модели для
Более углубленно экосистема цифрового будущего была представлена 27 ноября в ходе проведения рабочих сессий по 5 направлениям: Big Data & Programmatic, Digital Video, Mobile Advertising, Digital Audio Ad, Advanced TV.
Так, в направлении Big Data & Programmatic эксперты отметили рост объема рынка больших данных за последние 2 года. А в направлении Digital Audio Ad Эдуард Рекачинский, генеральный директор Unisound, рассказал о растущем влиянии аудиорекламы.
Активная работа MIXX Russia Conference доказала важность обсуждения вопросов современного состояния и дальнейшего развития интерактивной рекламы, а также каналов ее распространения.
Традиционно MIXX Russia Conference является официальной площадкой для трансляции индустриальной повестки комитетов IAB Russia. Главная задача MIXX Conference — развитие рынка интерактивной рекламы.
MIXX Conference — крупнейшее мероприятие рынка интерактивной рекламы ряда стран, ежегодно организуемое местными отделениями The Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB является лидирующей в мире индустриальной ассоциацией