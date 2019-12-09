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14:10 (мск)

Подведены итоги MIXX Russia Conference

Конференция является неотъемлемой частью программы Национального рекламного форума.

26 ноября при информационной поддержке Mail.ru Group стратегическая сессия открыла работу MIXX Russia Conference 2019. В пленарном заседании приняли участие представители крупнейших рекламодателей, коммуникационных групп и интернет-компаний России, чтобы обсудить, как изменилось общество под воздействием цифровых технологий, проанализировать существующие возможности и ограничения для роста рекламного рынка.

Внимание делегатов Форума было сосредоточено на digital-саммите. Именно здесь был представлен ряд важных технологических продуктов: презентация обновленной карты рынка digital video рекламы, карта экосистемы Connected TV, исследования объемов рынка интерактивной рекламы и IAB Russia Digital Advertisers Barometer.

Дискуссию модерировали президент IAB Russia Борис Омельницкий и редактор отдела медиа ИД «Ведомости» Ксения Болецкая. Эксперты стратегической сессии рассказали о действующей экосистеме цифрового будущего через уже заметные для участников digital-рынка факторы: стирание границ между медиа, трансформация маркетинга, проектирование образа бренда через онлайн-инструменты.

Основное изменение на рынке рекламы заключается в том, что интернет стал медиа № 1 и, по прогнозам, может достичь 50% всего рынка. Это стало возможным благодаря многолетнему развитию рекламных продуктов, гарантирующих достижение измеримых результатов.
Борис Омельницкий
президент IAB Russia.

Отдельную позицию по экосистеме цифрового будущего представил советник генерального директора Mediascope Лев Глейзер, заявив о необходимости создания новой модели для интернет-индустрии, при которой работа и передача данных могли бы стать «валютой рынка» наравне с рейтингами на телевидении.

Более углубленно экосистема цифрового будущего была представлена 27 ноября в ходе проведения рабочих сессий по 5 направлениям: Big Data & Programmatic, Digital Video, Mobile Advertising, Digital Audio Ad, Advanced TV.

Так, в направлении Big Data & Programmatic эксперты отметили рост объема рынка больших данных за последние 2 года. А в направлении Digital Audio Ad Эдуард Рекачинский, генеральный директор Unisound, рассказал о растущем влиянии аудиорекламы.

Также специалисты пришли к выводу, что видеореклама в интернете остается самым динамично развивающимся сегментом на digital-рынке.

Активная работа MIXX Russia Conference доказала важность обсуждения вопросов современного состояния и дальнейшего развития интерактивной рекламы, а также каналов ее распространения.

О MIXX

Традиционно MIXX Russia Conference является официальной площадкой для трансляции индустриальной повестки комитетов IAB Russia. Главная задача MIXX Conference — развитие рынка интерактивной рекламы.

MIXX Conference — крупнейшее мероприятие рынка интерактивной рекламы ряда стран, ежегодно организуемое местными отделениями The Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB является лидирующей в мире индустриальной ассоциацией digital-рынков со штаб-квартирой в Нью-Йорке, имеющей свои представительства в порядка 40 странах мира, включая Россию.

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