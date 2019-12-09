16:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений
США увеличили отрыв от преследователей в рейтинге SIPRI.
Впервые с 2002 года первые пять мест в рейтинге крупнейших производителей оружия, который составляется Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), заняли исключительно американские компании. В «соревновании» стран Россия заняла второе место (8,6% рынка), опередив Великобританию и Францию. При этом в исследование не был включен Китай
Согласно опубликованному сегодня рейтингу SIPRI Top 100, объем мировых продаж вооружений вырос в 2018 году на 4,7%. Оборот 100 крупнейших производителей оружия составил $420 млрд. С 2002 года, когда SIPRI начал сопоставлять данные, продажи вооружений и военных услуг компаниями, включенными в первую сотню, увеличились на 47%. Впервые за этот период пятерку лидеров рейтинга заняли исключительно американские компании:
Продажи их вооружений составили 35% ($148 млрд) от общего объема. Всего на американских производителей пришлось 59% рынка ($246 млрд). Это на 7,2% больше, чем в 2017 году.
Согласно оценке SIPRI, ключевой тенденцией в военной промышленности США в 2018 году стала консолидация среди крупнейших производителей вооружений. «Американские компании готовятся к новой программе модернизации вооружений, которая была объявлена в 2017 году президентом Дональдом Трампом», — заявил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран. По его словам, крупные американские компании объединяются, чтобы иметь возможность производить системы вооружений нового поколения и, следовательно, иметь больше возможностей выиграть контракты правительства США.
В 2017 году Россия впервые за 15 лет потеснила со второго места в рейтинге производителей вооружений Великобританию. В 2018 году она сохранила свое место. При этом доля российских компаний в общем объеме продаж снизилась с 9,7% в 2017 году до 8,6%. Эксперты института объясняют это значительным ростом объединенных продаж вооружений американскими и европейскими компаниями. Совокупные продажи десяти российских компаний составили $36,2 млрд (на 0,4% меньше по сравнению с 2017 годом).
На его долю пришлось 27% от общего объема продаж вооружений российскими компаниями в топ-100. В 2018 году продажи компании выросли на 18% (до $9,6 млрд). «Это увеличение вызвано не только высоким внутренним спросом, но и продолжающимся ростом продаж в другие страны, в частности системы ПВО С-400», — считает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова.
Так, продажи вооружений компаниями, базирующимися в Великобритании, упали на 4,8% (до $35,1 млрд), но при этом остались самыми высокими в Европе. В частности, продажи британской оборонной и аэрокосмической компании BAE Systems — крупнейшего производителя оружия за пределами США — упали в 2018 году на 5,2% (до $21,2 млрд).
«Шесть из восьми британских компаний, включенных в топ-100, сообщили о сокращении продаж оружия в 2018 году», — отмечает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Нэн Тиан. По его мнению, «отчасти это было связано с задержками в британской программе модернизации вооружений».
Совокупные продажи вооружений французскими компаниями, входящими в топ-100, позволили стране занять второе место в Европе — $23,2 млрд. По словам исследователей SIPRI, общий рост продаж вооружений шестью французскими компаниями связан с 30-процентным увеличением продаж производителем боевых самолетов Dassault Aviation. Общий объем продаж четырех немецких компаний—производителей вооружений в рейтинге упал на 3,8%.
Из оставшихся 20 6 находятся в Японии, по 3 — в Израиле, Индии и Южной Корее, 2 — в Турции и по одному — в Австралии, Канаде и Сингапуре. Продажи шести японских компаний составили в 2018 году около $9,9 млрд (2,4% от общих продаж топ-100). Трех израильских — Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael — $8,7 млрд (2,1%). Продажи трех индийских компаний упали за год на 6,9%. Их выручка за 2018 год — $5,9 млрд. Совокупный объем продаж вооружений трех южнокорейских компаний равен $5,2 млрд. Продажи вооружений турецкими компаниями, включенными в топ-100, увеличились в 2018 году на 22% (до $2,8 млрд).
Марианна Беленькая