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09:16 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек, или 18% от рабочей силы страны, ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11% с 13%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

НКР провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и данных Росстата о занятости в экономике.

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Оценка показала, что в среднем по стране работающих налогоплательщиков в подсчётах ФНС на 22% меньше, чем занятых согласно данным Росстата. По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР — теневая занятость.

«Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 миллионов человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет (возраст окончания обязательного образования в РФ в 9 классов — ред.) и старше. Количество неработающих в трудоспособном возрасте, согласно данным Росстата, составляет 3,5 миллиона человек, или 4,7% рабочей силы. Однако для бюджетов регионов важна не формальная безработица, а фактическое количество неплательщиков НДФЛ», — отмечают авторы.

«По нашим оценкам, если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 триллионов рублей: 0,9 триллиона рублей НДФЛ плюс 2 триллиона рублей взносов во внебюджетные фонды. Дополнительные налоговые сборы за счёт вывода неформально занятых в легальную сферу позволили бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%, практически не изменив совокупный объём сборов НДФЛ в абсолютном выражении», — полагают в НКР.

При этом, по их мнению, вывод неформально занятых из налоговой тени не представляется возможным.
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«Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия», — полагают авторы.

Между тем с 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд.

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. С 1 января 2020 года режим распространится еще на 19 регионов.

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12 марта© Ньюстюб
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