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12:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

С новым должным

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех-девятимесячной давности. По мнению участников рынка, основной причиной стало введение показателя долговой нагрузки (ПДН). Впрочем, банкиры указывают, что влияние ПДН ощутили лишь кредиторы, работающие в высокорисковых сегментах. В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат.

По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме. Так, выдачи кредитных карт стали самыми низкими за последние девять месяцев, потребкредитов — с мая текущего года, автокредитов — с июня. Самое значительное падение произошло в сегменте кредитов наличными. Если в сентябре граждане взяли в банках 1,46 млн ссуд более чем на 282 млрд руб., то в октябре — лишь 1,35 млн кредитов на 240 млрд руб. До этого такие показатели были зафиксированы в мае — в месяце, который традиционно входит в низкий сезон кредитования. Фиксируют сокращение выдач и в НБКИ. По данным бюро, меньшее количество потребкредитов, чем в октябре (1,55 млн), граждане взяли в мае 2019 года (1,46 млн), автокредитов — в феврале (72 тыс. против 58 тыс.), кредитных карт — в январе (867 тыс. и 853 тыс. соответственно).

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По мнению участников рынка, резкое торможение потребительского кредитования стало следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка розничного кредитования, а также значительной активности кредиторов в сентябре перед введением ПДН. «Очевидно, что после введения показателя долговой нагрузки банки перестраховываются и стараются кредитовать только тех граждан, чей ПДН не вызывает у них вопросов, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Иными словами, у банков временно резко снизился аппетит к риску».

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, итоги октября выглядят особенно слабыми на фоне роста в сентябре, когда сегмент потребкредитов прибавил сразу 6%. «Рынок предполагал, что итоги розничного кредитования октября могут быть лишь несколько ниже трендовых значений, тогда как октябрь стал сопоставим с традиционно низкими маем и июнем», — отмечает он.

В крупнейших банках также считают, что замедление рынка розничного кредитования связано с введением ПДН, но убеждают, что основные кредиторы с данной тенденцией не столкнулись.
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«Несмотря на рост выдач у большинства банков, рынок замедлился из-за снижения новых выдач у двух крупнейших игроков, что, вероятно, связано с увеличением коэффициентов риска и внедрением ПДН по потребительским кредитам с 1 октября 2019 года, — указывает директор департамента кредитного бизнеса банка “Открытие” Михаил Чамров.— В “Открытии” выдача потребительских кредитов в октябре выросла к сентябрю на 16%». В ВТБ сообщили, что выдачи банка сократились только в сегменте кредитов наличными, «что характерно для рынка в целом в связи с мерами, которые принимает регулятор для охлаждения долговой нагрузки населения». «В сегменте кредитных карт показатели сопоставимы с результатами за аналогичный период 2018 года, а по автокредитам даже выше прошлогодних значений», — отметили в пресс-службе. «Мы наблюдали значительный прирост выдач потребкредитов в объемах и количестве заявок в октябре, — говорит руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.— Банки с консервативной кредитной политикой не заметили сильного влияния ПДН на выдачи потребительских кредитов в отличие от банков, работающих в высокорисковых сегментах». По словам заместителя управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, в октябре возможен традиционный спад в связи с ростом активности, вызванным подготовкой к учебному году. «Мы не наблюдаем данной тенденции, но допускаем, что банки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредитовании, снизили свою активность из-за введения ПДН», — добавляет она. В Сбербанке отказались от комментариев.

Впрочем, эксперты отмечают, что говорить о падении рынка преждевременно.

. «По мере адаптации к новым реалиям показатели выдачи новых кредитов могут вернуться к прежнему уровню, — считает господин Волков.— Тем более что впереди новогодние праздники, когда активность и банков, и заемщиков всегда возрастает». С учетом того что ноябрь и декабрь — это традиционно высокий сезон в потребительском кредитовании, можно ожидать роста объемных показателей в этот период, соглашается Олег Лагуткин.

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Светлана Самусева

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