12:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
С новым должным
Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников.
Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений
По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме. Так, выдачи кредитных карт стали самыми низкими за последние девять месяцев, потребкредитов — с мая текущего года, автокредитов — с июня. Самое значительное падение произошло в сегменте кредитов наличными. Если в сентябре граждане взяли в банках 1,46 млн ссуд более чем на 282 млрд руб., то в октябре — лишь 1,35 млн кредитов на 240 млрд руб. До этого такие показатели были зафиксированы в мае — в месяце, который традиционно входит в низкий сезон кредитования. Фиксируют сокращение выдач и в НБКИ. По данным бюро, меньшее количество потребкредитов, чем в октябре (1,55 млн), граждане взяли в мае 2019 года (1,46 млн), автокредитов — в феврале (72 тыс. против 58 тыс.), кредитных карт — в январе (867 тыс. и 853 тыс. соответственно).
По мнению участников рынка, резкое торможение потребительского кредитования стало следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка розничного кредитования, а также значительной активности кредиторов в сентябре перед введением ПДН. «Очевидно, что после введения показателя долговой нагрузки банки перестраховываются и стараются кредитовать только тех граждан, чей ПДН не вызывает у них вопросов, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Иными словами, у банков временно резко снизился аппетит к риску».
По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, итоги октября выглядят особенно слабыми на фоне роста в сентябре, когда сегмент потребкредитов прибавил сразу 6%. «Рынок предполагал, что итоги розничного кредитования октября могут быть лишь несколько ниже трендовых значений, тогда как октябрь стал сопоставим с традиционно низкими маем и июнем», — отмечает он.
«Несмотря на рост выдач у большинства банков, рынок замедлился
. «По мере адаптации к новым реалиям показатели выдачи новых кредитов могут вернуться к прежнему уровню, — считает господин Волков.— Тем более что впереди новогодние праздники, когда активность и банков, и заемщиков всегда возрастает». С учетом того что ноябрь и декабрь — это традиционно высокий сезон в потребительском кредитовании, можно ожидать роста объемных показателей в этот период, соглашается Олег Лагуткин.
Светлана Самусева