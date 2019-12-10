05:52 (мск), источник: Известия
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в
В ассоциации подсчитали, что потери авиакомпаний за год составят около 40 млрд рублей.
Это обусловлено тем, что у перевозчиков в
При этом авиакомпании пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3−18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.