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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Госдума РФ приняла закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон об отмене так называемого «банковского роуминга» — комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Источник: РИА "Новости"

Документ был внесен правительством РФ в октябре. «Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в законе.

«Мы поддержали закон, потому как он восстанавливает справедливость для жителей разных регионов, пользующихся услугами в рамках одной кредитной организации», — сказал ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В начале октября о подготовке инициативы сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Кредитные организации, подчеркнул Медведев, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут.

Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.
Дмитрий Медведев
глава правительства РФ

Позже глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что банк планирует отменить «банковский роуминг» в 2020 году.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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