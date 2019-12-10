Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

«Мне кажется, что сейчас наступает “золотое время” для ипотеки — ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — сказал он журналистам.
Глава Сбербанка добавил, что в настоящее время ухудшения ситуации с ипотечными кредитами нет. «Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, мы видим, что емкость этого рынка велика», — добавил Греф.
В конце ноября банк снизил ставки по основной линейке продуктов: на 0,3 процентного пункта на приобретение готового жилья и на 0,4 процентного пункта на покупку строящегося жилья в большинстве регионов, а в шести субъектах России снижение составило 0,6 процентного пункта: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.