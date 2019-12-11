Кто России всех нужнее. За кем охотятся работодатели

На сегодня в России насчитывается 82,2 миллиона граждан трудоспособного возраста, из них, по данным Роструда, в поисках работы находится чуть больше 666 тысяч человек. Но в этом случае речь идет об официально зарегистрированных в службах занятости людях, обращающихся в госорганы за содействием в поиске подходящей работы. Так что, согласно официальным данным, всего 4,6 процента экономически активного населения не могут найти себе работу.
На деле самостоятельно пытаются трудоустроиться гораздо больше граждан. Так, общая численность безработных по стандартам Международной организации труда, то есть находящихся в поисках работы в течение месяца и готовых выйти на рабочее место в ближайшую неделю, в прошлом году в 5,3 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения.
И это притом, что в стране сегодня наблюдается рекордная активность работодателей. По данным Росстата, в российских компаниях на данный момент насчитывается порядка 1,1 миллиона свободных рабочих мест — это самый высокий показатель за последние три года. А в общероссийской базе вакансий «Работа в России» сейчас содержится более 1,3 миллиона актуальных вакансий по всей стране.
Так почему при обилии вакансий люди не могут найти работу? По мнению экспертов, виной тому переизбыток ряда специалистов на рынке: на сегодняшний день в стране слишком много психологов, дизайнеров, экономистов, управленцев. Играет свою роль и вымирание некоторых профессий, нужды в которых уже почти нет. Третий фактор — низкая оплата труда: порой предлагаемая кандидату зарплата столь незначительна, что соискатели не готовы соглашаться на такие условия.
Крепче за баранку
Возьмем торговлю — одну из наиболее развивающихся отраслей нашей экономики. Казалось бы, в условиях роста рынка должны быть востребованы продавцы-кассиры. Однако аналитические сведения Федеральной службы по труду и занятости, получаемые на основе данных информационно-аналитической системы — Общероссийской базы вакансий «Работа в России», говорят об обратном.
Так, на должность продавца-кассира претендуют составители 22,5 тыcячи резюме из 84 регионов страны. Больше всего объявлений от желающих занять эту позицию размещено почему-то в Чувашии и Калининградской области. При этом количество вакансий на место продавца непродовольственных товаров по всей стране — около 1 тысячи, продовольственных — около 5 тысяч. Средний размер предлагаемой зарплаты составляет всего 16 тысяч рублей.
Зато, согласно данным базы «Работа в России», самая большая группа вакансий — это работа на транспорте. Здесь больше всего нужны водители легковых автомобилей, грузовиков, спецтехники. Сейчас в базе «Работа в России» можно найти почти 18 тысяч вакансий на 88,5 тысячи рабочих мест в категории «водитель автомобиля». А количество резюме от претендентов сесть за руль авто — чуть меньше 40 тысяч.
Именно профессия водителей сегодня является самой массовой, указывает статистика. Средний размер оплаты труда, согласно аналитике базы, составляет 30 тысяч рублей. Хотя ожидания соискателей (усредненное значение по стране) гораздо скромнее — порядка 22 тысяч рублей. И доход, который сулят работодатели, растет год от года. Пять лет назад усредненный показатель зарплаты водителя по стране составлял меньше 15 тысяч рублей и был ниже уровня ожиданий тех, кто находился в поисках этой работы.
В поисках рабочих рук
К числу востребованных рынком профессий также относятся слесари — в базе «Работа в России» содержится 51 тысяча рабочих мест, инженеры — 44,5 тысячи рабочих мест, монтажники — 47,5 тысячи рабочих мест. То есть работодателю требуются преимущественно люди с прикладными навыками или так называемые «синие воротнички» — квалифицированные рабочие.
Регулярным спросом пользуются и следующие рабочие специальности: сварщики, штукатуры, плиточники, маляры, каменщики, электрики. Но если нехватку рабочих низкой квалификации восполняют работники из сопредельных стран, то квалифицированные рабочие — в большом дефиците. В прошлом году спрос на них со стороны работодателей увеличился в два раза. «При переизбытке выпускников вузов такого дефицита квалифицированных рабочих в промышленности, как сейчас, не было с 2014 года», — говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергей Цухло.
Конечно, ситуация разнится в зависимости от развитости экономик регионов и специализации локальных рынков труда. «Часто диспропорции в востребованности специалистов на региональном уровне проявляются из-за отраслевой структуры экономики», — говорит Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Георгия Плеханова.
Так, например, в Москве чаще всего опять ищут водителей автомобилей — более 5 тысяч вакансий, затем идут контролеры и уборщики. В Санкт-Петербурге в топ-3 популярных вакансий входят швеи — более 2,2 тысячи, водители и повара. Понятно, что столичные регионы отличаются сложной диверсификацией экономики, поэтому здесь больше всего востребованы представители массовых профессий, которые нужны на любом предприятии.
А вот в Амурской области наблюдается наибольшая потребность в монтажниках технологических трубопроводов — около 7 тысячи вакансий, электросварщиков и монтажников наружных трубопроводов, в Ямало-Ненецком АО — водителей (564 вакансий), монтажников и охранников. В Мурманской области — требуются инженеры (1391 вакансия), сварщики арматурных сеток и каркасов и электросварщики.
Чем дальше от центра — тем выше спрос на рабочих
Понятно, что высокий спрос на квалифицированных рабочих на востоке и севере страны объясняется сырьевой направленностью регионов и необходимостью в инфраструктурном развитии. Но не только: вакантные места и соискатели совершенно неравномерно распределяются по регионам страны. Наибольший дефицит в рабочих руках испытывают компании, имеющие производственные или добывающие предприятия в отдаленных уголках страны.
В этом случае компании готовы поднимать зарплату. Не удивительно, например, что в Амурской области именно представителям рабочих профессий работодатели готовы щедро оплачивать труд. На сегодня в списке самых привлекательных предложений региона — вакансия инженера дефектоскописта, то есть специалиста, который занимается выявлением дефектов, механических повреждений и брака на производстве (предлагаемый доход — 160 тысяч рублей), вакансия инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике (140 тысяч рублей) и монтажника ЖБК (120 тысяч рублей).
Также работодатели заманивают кандидатов из центральных регионов различными бонусами: солидным соцпакетом, компенсацией при переезде и помощью в размещении.
В ряде компаний действуют даже корпоративные программы по софинансированию строительства и покупки жилья. А у добывающих компаний очень развита модель привлечения сотрудников на работу вахтовым методом, что не требует от работника полного переезда с семьей. И число таких предложений растет.
По данным «Работы в России», даже водителям, привлекаемым на отдаленные объекты, работодатели сегодня готовы платить 80−100 тысяч рублей. В отдельных случаях планка доходит до 140 тысяч рублей, плюс соцпакет и обеспечение жильем. Например, такие условия на данный момент указаны в объявлении компании «ЯКУТУГОЛЬ», набирающей вахтовиков на угольный разрез «Джебарики-Хая» (Саха-Якутия).
Перспективы рынка
По данным различных исследований, самые большие зарплаты в России уже в перспективе ближайших лет будут получать «синие воротнички». В будущем запрос на квалифицированных рабочих будет только расти, соглашается Сергей Цухло, поскольку в стране наступил момент, когда начали массово выходить на пенсию специалисты, подготовленные еще во времена СССР. А на смену им никто не приходит.
Но пока в России на высокие зарплаты могут рассчитывать все-таки представители уникальных, престижных, а не массовых профессий. Так, в Москве список самых привлекательных предложений работодателей по зарплате возглавили вакансии механика по ремонту оборудования на промышленном предприятии (380 тысяч рублей), пилота (зарплата 350 тысяч рублей) и помощника капитана на судне (300 тысяч рублей).
В Калининградской области самый высокий доход предлагается кандидату на позицию программиста (279 тысяч рублей) и шеф-повара (167 тысяч рублей). В Ульяновской и Воронежской областях наибольший доход гарантирован инженеру-программисту (от 100 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге в топ-список также вошла вакансия ведущего программиста (215 тысяч рублей).
И в будущем спрос на специалистов в области информационных технологий не исчерпается. Скорее, наоборот. Глобальная компьютеризация, ведущая к необходимости создания качественного программного обеспечения, его тестирования и оптимизации, регулярного обслуживания серверов, разработке программ для борьбы с хищением конфиденциальной информации, приводит к тому, что специалисты в сфере IT становятся чуть ли не самыми востребованными российской экономикой.
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