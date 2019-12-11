Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
00:51 (мск), источник: Известия

Эксперты предложили переименовать молокосодержащие продукты

Технический комитет при Росстандарте предложил ввести новые названия для молокосодержащих продуктов с растительными жирами. Нововведение поможет покупателю более четко понимать, где молочный продукт, а где нет. Однако установить правила можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

Источник: Известия

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока, рассказал глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарев. Это поможет изменить правила обращения этих товаров, в том числе и их названия.

Читайте также
Еда приходит одна: половина россиян питается неправильно

Сейчас молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. По регламенту до 50% жировой базы в ней может состоять из растительных жиров (например, пальмового или кокосового масла).

На этикетке указано, что продукция содержит заменители молочного жира (ЗМЖ) и произведена по технологии сметаны, творога, сыра и т. д. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение.

С июля потребителей магазины начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию, чтобы избежать их смешения. Товары расставляют по разным полкам, или, к примеру, на их ценниках фигурируют специальные аббревиатуры: БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира). Однако Пономарев считает это полумерами. Названия также не должны вводить покупателей в заблуждение, уверен он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Молоко избавят от растительных жиров
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 Парта, тройка: половина выпускников не готова к ЕГЭ
Время убеждать: разведение сил и обмен пленными обсудят 18 декабря
«Зенит» завершил выступление в еврокубках
В Петербурге арестован гендиректор «Метростроя»
Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA
Гигантские велосипедные кладбища в Китае показали с дрона
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле
Вблизи Полярного круга нашли новый ювелирный камень
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Как удалить историю поисковых запросов в Google Пошаговая инструкция
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
"Ржев" ---- кино... 209
Возраст и суставы 141
Видели нового премьера? 117
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 99
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Я хочу обобрать мужика?? 481
Наш отпуск в Германии. 229
Правительница на год. Анна Леопольдовна 211
Как вы преодолеваете кризисы в браке? 205
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь