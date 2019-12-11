Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
13:47 (мск), источник: РИА Новости

Wizz Air подала заявку на полеты по режиму открытого неба из «Пулково»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air подала заявку на полеты по режиму открытого неба из петербургского аэропорта «Пулково», Минтранс России может согласовать ее до конца года, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Источник: РИА Новости

Представитель пресс-службы ООО «Воздушные ворота северной столицы» в конце сентября сообщал РИА Новости, что лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и Wizz Air из Венгрии подали заявки на осуществление полетов из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Юрчик пояснил, что тогда они только проявили интерес, но не подавали официальных заявок.

Новость
Пулково дадут пятилетку свободы

«Не совсем так — они проявили интерес. И они общались с «Пулково». Сейчас появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizz Air ", — сказал Юрчик, отвечая на вопрос о подаче заявок Wizz Air, Ryanair и EasyJet.

«Я думаю, да. Мы просто сразу же уведомим те государства, куда они планируют летать», — сказал он, отвечая на вопрос, успеет ли Минтранс согласовать заявку Wizz Air до конца года.

Направления, по которым планирует летать венгерский лоукостер, замминистра не уточнил.

Режим открытого неба, который правительство планирует установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в «Пулково» любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями. Летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.

Читайте также
 Названа причина смерти Лужкова
В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже
Песков объяснил отсутствие ответа Путина на вопрос о Голунове
Работа в Новый год. Кого это коснется и сколько за это заплатят
Эрнст признал ошибкой сюжет об истребителе, сбившем MH17
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
В Приморье столкнулись 48 автомобилей (видео)
Уничтожение цели «Калибром» в Черном море попало на видео
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Наш отпуск в Германии. 267
Правительница на год. Анна Леопольдовна 250
Черная легенда Франции - 2 240
Питание в детском саду и в школе Германии. 180
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь