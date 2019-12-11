Superjob: треть работодателей не будет премировать сотрудников к Новому году

Согласно опросу, в каждой пятой компании (20%) премии выплатят выборочно: только определенным сотрудникам или отделам. Не приняли решение о выплате премий 30% работодателей.
Получить годовую премию рассчитывают 29% работающих россиян, причем ожидающих премии среди молодежи (моложе 24 лет) больше, чем среди старшего поколения (старше 45) — 41% и 25% соответственно. Годовую премию не ожидают около 59% опрошенных работников.
Исследователи отметили, что реже всего сотрудники рассчитывали на премирование по итогам года в декабре 2016 (21%). В 2019 году на годовую премию рассчитывает наибольшее число россиян за 10 лет. «И, скорее всего, это связано с тем, что в прошлом году компаний, выплативших годовые премии, было максимально много за последние 10 лет (45%), а к хорошему быстро привыкают», — говорится в исследовании.
В опросах Superjob, проведенных 25 ноября—9 декабря 2019 года, приняли участие 500 представителей работодателей и 2500 сотрудников компаний из всех регионов страны.
В начале декабря Headhunter провел исследование, в котором выяснил, что лучше всего россиян мотивирует хорошо работать высокая зарплата, удобный график и возможность карьерного роста. При этом почти никакой роли не играет медицинское страхование и корпоративные мероприятия.