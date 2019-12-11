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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога до 20 евро

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил поэтапно снизить порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до €20 к 2022 году, следует из копии документа, с которой ознакомился «Ъ».

Источник: Александр Миридонов/Коммерсантъ

На нем стоит резолюция премьер-министра Дмитрия Медведева с поручением проработать вопрос для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов уточнил, что тема будет обсуждаться самым тщательным образом в рамках «евразийской пятерки».

С 1 января 2019 года покупатель из России вправе получить товары из иностранного интернет-магазина без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц.

При выходе за этот порог он обязан заплатить пошлину в 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.
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Как следует из предложения Силуанова, с 1 июля 2020 года предлагается снизить беспошлинный порог до €100 за посылку, с 1 января 2021 года — до €50 с единой ставкой таможенных пошлин в размере 15% «превышения стоимости над беспошлинным порогом», а с 1 января 2022 года — до €20 с той же ставкой. Распространить эти положения предлагается на все страны ЕАЭС.

Напомним, в июле Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб. Текущая ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 году в размере 250 руб. Она применяется при ввозе физическими лицами товаров стоимостью выше беспошлинного порога, в том числе приобретаемых в рамках интернет-торговли, и уплачивается в дополнение к пошлине.

Дмитрий Шестоперов

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