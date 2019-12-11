14:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога до 20 евро
Первый
На нем стоит резолюция
С 1 января 2019 года покупатель из России вправе получить товары из иностранного
Как следует из предложения Силуанова, с 1 июля 2020 года предлагается снизить беспошлинный порог до €100 за посылку, с 1 января 2021 года — до €50 с единой ставкой таможенных пошлин в размере 15% «превышения стоимости над беспошлинным порогом», а с 1 января 2022 года — до €20 с той же ставкой. Распространить эти положения предлагается на все страны ЕАЭС.
Напомним, в июле Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками
Дмитрий Шестоперов