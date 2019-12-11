16:57 (мск), источник: Газета.Ру
Теряем миллиарды: как деньги выводят из России
Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков.
В 2019 году за рубеж было выведено около 522 млрд рублей. Количество таких операций по сравнению с 2017 годом упало втрое, рассказали в Росфинмониторинге. По словам эксперта, улучшению статистики способствовала работа ЦБ по борьбе с выводом средств и их обналичиванием. Впрочем, она же привела к необоснованными блокировкам операций добросовестных бизнесменов.
«Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель [число операций] упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», — сказал Чиханчин.
По словам главы Росфинмониторинга, в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей.
Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.
Сокращение объема сомнительных операций связано с работой ЦБ РФ по борьбе с выводом денежных средств и их обналичиванием, говорят эксперты. В результате отмывание денежных средств становится дороже и все менее выгодно организациям.
Пик роста сомнительных операций приходится на 2017 год, поскольку именно тогда ЦБ приступил к формированию так называемого «реестра отказников», то есть лиц, чьи операции были сочтены подозрительными обслуживающими их банками, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.
Банки перестарались в этой борьбе. Только за второе полугодие 2017 года количество «отказников» выросло почти на 400 тыс лиц, как среди физических, так и юридических лиц. Итогом стало создание механизма реабилитации, который заработал только в 2018 году. Однако из «черных списков» было исключено чуть более 15 тысяч отказников.
Сейчас регулятор проверяет буквально все платежи и банковские переводы как между физическими, так и между юридическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей.
«Более того, значительно ужесточился надзор за банковскими счетами юридических лиц — фактически за любую сомнительную операцию от 100 тысяч рублей счет могут заблокировать», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».
Так, уже давно стало очевидно, что усилия Центробанка по повышению эффективности работы служб внутреннего контроля банков по борьбе с сомнительными операциями вызвали «некоторую турбулентность во взаимоотношениях банков с клиентами», пояснял «Газете.Ru» адвокат адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Хосе Тобар.
Сейчас нередко возникают ситуации, когда банки толкуют рекомендательные документы ЦБ с наиболее строгих, «запретительных» позиций, отмечал он. И даже когда регулятор смягчает свои нормативы, банки их не воспринимают, а ждут, когда ЦБ разберет типичные ситуации с примерами.
Также на снижение объемов вывода средств за рубеж оказывает влияние участие России в системе международного обмена информацией, добавляет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. В результате регулятору проще понимать механизм и источники таких операций.
«Обналичивание денежных средств постепенно уходит из банковского сектора на нелегальный рынок», — комментирует аналитик.
«Коррупционная составляющая при заключении подрядных договоров в рамках нацпроектов достаточно высокая, а число чиновников, не считающих для себя зазорным