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16:37 (мск), источник: РИА Новости

РЖД готовят новую концепцию питания в поездах

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД готовят новую концепцию по питанию пассажиров в поездах дальнего следования и думают о замене вагонов-ресторанов, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.

Источник: РИА Новости

Вагоны-рестораны принадлежат Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). При этом сама компания не кормит в них пассажиров. Вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям. Эти сторонние компании и занимаются обслуживанием пассажиров, которые пришли поесть.

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«Наверное, пришла пора по замене вагонов-ресторанов на новый тип. Мы это уже переодически где-то обсуждали. Но, я думаю, что здесь выиграли бы все», — сообщил, выступая на итоговом правлении РЖД руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов.

Он пояснил, что этим можно достигнуть положительных результатов в качестве предоставляемых услуг, внедрения новых и инновационных форм приготовления блюд с уменьшением риска. «Были бы неоспоримые имиджевые составляющие для компании», — добавил он.

«По замене вагонов-ресторанов мы с вами говорили, но коллеги мне обещали в ближайшее время подготовить сам подход, поскольку меняются времена. Сейчас нужно понимать, что означает ресторан, для чего и какая цель? Мы хотим достигнуть просто питания или какие-то другие элементы? Коллеги должны в кратчайшее время подготовить такую концепцию, и мы будем двигаться», — ответил на это Белозеров.

Гендиректор ФПК Петр Иванов летом текущего года говорил в интервью РИА Новости, что вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования, где они не востребованы, но обязательно останутся в составах, где возят детей.

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