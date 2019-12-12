Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Речь идет о компании NT Marine, зарегистрированной в Эстонии. Как следует из местного реестра, ее владельцем является Алексей Чулец. Однако, по данным источников РБК, компания занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья.

Информацию о связи NT Marine и Воробья подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его данным, NT Marine будет зарабатывать по схеме «цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов».

Он также добавил, что белорусский олигарх поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.

По другой информации, поставщиком российского угля на Украину стала не с NT Marine, а «Интерсервис» — еще одна компания Воробья, которая является крупнейшим частным нефтетрейдером Белоруссии.

Новость
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Согласно списку квот в ноябре и декабре, Россия поставляет на Украину 1,2−1,3 миллиона тонны угля и кокса ежемесячно. Если российский уголь продолжит поставляться в таком объеме в течение года и по текущей цене, которая составляет около 85−100 долларов за тонну, выручка компании от продажи может достичь 50 миллионов долларов, сказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Согласно списку квот на ноябрь, в котором компания Воробья еще не фигурировала, они были распределены небольшими объемами между российскими производителями. В их число входили «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова. По документам за декабрь, NT Marine выдали квоты на поставку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля», «Северстали» и антрацита с предприятий Ростовской области.

С 1 июня 2019 года поставки российского угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляются только при наличии квот, которые выдает Минэкономразвития. Такое решение было принято в Москве в ответ на ограничение импорта российских товаров Киевом.

Россия-Украина: взаимные санкции
9 декабряВ Минфине назвали сумму долга Украины по евробондам
29 сентябряУкраина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
18 июляКиев ввел спецпошлины на топливо из России
Читайте также
 Названа самая красивая женщина Вселенной. Фото
Объявлен человек года
Спонсорам строительства газопроводов РФ приготовили санкции
Врач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Число жертв пожара в колледже в Одессе достигло 16 человек
На Камчатке считавшийся мертвым пенсионер пришел за пенсией
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
В России заметили изменение украинской стратегии переговоров
Трампа обвинили в том, что он «делает Россию великой»
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Новости партнеров
5 приемов, которые остановят старость
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Дети
9-летний вундеркинд бросил университет: в этом винят родителей Лоран Симонс учился на кафедре электротехнических наук
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь