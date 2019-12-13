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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

Банки предлагают возвращать средства отправителю, если есть сомнения в законности операции, а не переводить их получателю, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков РБК. По мнению ЦБ, изменение действующего механизма «не принесет положительного эффекта».

Источник: Reuters

Сейчас банк-отправитель средств может заблокировать перевод своего клиента—физического лица на два дня, если обнаружит признаки совершения операции без согласия клиента. В течение двух дней клиент должен подтвердить банку проведение операции. Если за это время банк не смог связаться с клиентом, а легитимность перевода не доказана, то банк должен все равно перевести деньги получателю. Во вступившим в сентябре 2018 года законе нет информации о том, как следует получить подтверждение.

Войлуков добавил, что банки предложили возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо их перевода. Кроме того, кредитные организации хотят увеличить срок, на который блокируется такой перевод.

Представитель ЦБ сообщил изданию, что «корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки трансакций не принесет положительного эффекта».
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Издание отметило, что не все банки поддерживают эту идею. ВТБ и Райффайзенбанк не участвуют в обсуждении этих предложений, сообщили их представители. Банки не видят необходимости в изменении закона. «Два дня — это достаточный срок для связи с клиентом. Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы», — объяснил руководитель департамента цифрового бизнеса—старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Напомним, за последний год в Сбербанк поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку. Мошенники уже обзавелись персональными консультантами, которые анализируют методы встречного реагирования банков.

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