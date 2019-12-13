13:35 (мск), источник: Ведомости
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Снижения ставки до 6,25% ждали и рынок, и экономисты.
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,25%. Такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно на 1,5 п. п. с 7,75%.
Основные предпосылки для снижения ставки — продолжающееся замедление инфляции. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,5% с 3,8% по итогам октября. В декабре рост цен продолжил замедляться — по данным Росстата на 9 декабря, инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,4%.
Похожий сценарий предсказывал и министр экономического развития Максим Орешкин: в I квартале 2020 г. инфляция может опуститься до 2,5%, а по итогам 2020 г. — оказаться ниже базового прогноза в 3%.
Инфляционные ожидания в ноябре опустились на 0,3 п. п. до 8,3%. Основная причина — слабый спрос и растущая конкуренция, считают аналитики Газпромбанка. Не давит на цены и бюджетная политика — в 2019 г. неисполнение расходов бюджета будет выше, чем в 2018 г., на 200−300 млрд руб. (т. е. около 1 трлн руб.), прогнозирует Счетная палата. График расходования бюджета сдвинулся на начало 2020 г., что сейчас ослабило инфляционный эффект, пишут экономисты Газпромбанка.