Как следят за качеством воздуха в российских городах

Росгидромет оценил качество воздуха в 246 российских городах в 2018 году и выявил почти в 90% из них превышение санитарно-гигиенических норм загрязнения. В этом году в России стартовал федеральный проект «Чистый воздух» (который является частью нацпроекта «Экология»). Он призван к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах как минимум на 20% от объема в 2018 году. В значительной доле выбросов содержатся такие вещества, как бензапирен, взвешенные вещества (пыль), диоксид азота, формальдегид и аммиак.
В рамках проекта будет проведен анализ существующей сети наблюдения за состоянием атмосферы и внедрена новая система наблюдения за качеством воздуха в 12 наиболее загрязненных городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Как будет работать новая система наблюдения за качеством воздуха?
Росприроднадзор со следующего года будет получать текущие данные о выбросах предприятий с помощью онлайн-датчиков. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Рамиля Низамова, данные передвижных и стационарных постов мониторинга, где отбираются пробы, и данные с онлайн-датчиков, которые установят на предприятиях, будут сводиться в одну информационную систему. Она будет показывать текущее состояние воздуха, а также прогноз.
Население сможет получать эту информацию в режиме реального времени. Для простоты будет введена так называемая «система светофора»: красный, желтый, зеленый цвета будут показывать состояние атмосферы.
Оператором информационной системы выступит Росприроднадзор. Поставщиками информации будут также Росгидромет, Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов, ответственные за проведение эксперимента.
Система заработает в 2020 году. В ходе проекта планируется исключить восемь городов из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, предполагается увеличить до 90% долю граждан, удовлетворенных качеством воздуха.
Что предпринимают регионы для борьбы с загрязнением воздуха?
Проблемой своевременного мониторинга качества атмосферного воздуха озаботились многие российские регионы. Так, в ряде городов начали мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта. Для этого было закуплено в общей сложности 270 экологических городских автобусов в городах из списка федерального проекта «Чистый воздух»: Красноярске, Липецке, Челябинске, Череповце и Новокузнецке. Кроме того, в Красноярске планируют ввести ограничения на въезд в город и передвижение грузовых транспортных средств.
Принимаются и другие меры для борьбы с загрязнением атмосферы. Так, первые шаги на пути к очищению воздуха делает Челябинская область, здесь в работу включились промышленные гиганты: десять крупнейших предприятий столицы Южного Урала и шесть магнитогорских заводов.
В Свердловской области также идет активная работа с промышленными предприятиями: Нижнетагильским металлургическим комбинатом, Высокогорским ГОКом, Уралвагонзаводом и другими.
В ближайшее время легче станет дышать и жителям Читы. Способствовать снижению загрязненности воздуха позволит закрытие 16 котельных до 2024 года и перевод города на центральное теплоснабжение.
В Череповце «Северсталь» завершила строительство объединенной газоочистки установки печь-ковш и трех установок доводки металла. А в Новокузнецке благодаря модернизации электрофильтров Западно-Сибирской ТЭЦ ожидается снижение выбросов на 2,2 тыс. тонн.
В Омске остановлена ТЭЦ-2, работающая на каменном угле. Сейчас там ведется работа по ее переводу на газ. Кроме того, в городе установили современный пост мониторинга состояния атмосферы. Оборудование будет фиксировать 18 веществ, из которых 12 входят в перечень наиболее опасных загрязнителей городского воздуха. С установкой новой точки контроля воздуха омская сеть мониторинга состояния атмосферы увеличилась до 11 постов, три из которых работают в автоматическом режиме.
Все результаты исследований направляются в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования и в дальнейшем будут использованы для определения квот на выбросы промышленных предприятий Омска. Кстати, эти самые квоты будут определяться для всех «вредных» предприятий после расчетов, которые помогут определить, какой вклад каждое из них вносит в загрязнение воздуха. И так будет во всех 12 городах-участниках эксперимента.
Наша задача — построить работу таким образом и установить такие квоты и такие нормы для предприятий, а у предприятий задача — достичь таких результатов, чтобы мы с вами не зависели от того, подул ветер или нет. Мы же не будем ждать, когда нам дышать. Мы дышим каждый день, каждую секунду.
Светлана РадионоваРуководитель Росприроднадзора
Не отстают и в регионах, которые не вошли в нацпроект. Так, с ноября этого года в Калужской области заработала система непрерывного мониторинга качества воздуха — одна из первых в России. Экологи в режиме реального времени начали получать данные о состоянии воздуха с 17 постов системы в промышленных зонах региона. Система основана на круглосуточных замерах чистоты воздуха в зонах, где расположены металлургические и добывающие предприятия. С ее помощью можно рассчитать долю выбросов и выявлять их источники.
По примеру Калужской области эту инициативу подхватил и Сахалин. Автоматические модульные микростанции мониторинга качества воздуха установят во всех районах Сахалина и Курил. Всего планируется закупить 34 устройства. После их установки и включения в единую сеть жители региона смогут получать актуальную информацию о качестве воздуха в онлайн-режиме как на официальных сайтах мониторинга, так и на электронных табло муниципалитетов.
В Южно-Сахалинске и Корсакове уже работают три подобные станции — правда, пока в тестовом режиме. Такие микростанции позволяют определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также пыли.
Для снижения объема выбросов в атмосферу свои вредные производства закрывают и некоторые компании.
Так, «Норникель» закроет плавильный цех в поселке Никель и металлургическое производство в Мончегорске. Таким образом компания в 7 раз сократит выбросы вредных веществ к концу 2021 году по сравнению с 2015-м.
А «Новолипецкий металлургический комбинат» реконструировал и ввел в эксплуатацию цех улавливания коксохимических продуктов, что должно значительно сократить выбросы сероводорода, фенола, нафталина, аммиака и других загрязняющих веществ.
Как определить уровень загрязненности воздуха?
Минприроды утвердило указания по определению фонового уровня загрязнения воздуха. Как следует из документа, для этого будут учитываться все выбросы в атмосферу от всех источников загрязнений в течение 5 лет при неизменности застройки территории.
Значения фона будут рассчитываться с детализацией по скоростям и направлениям ветра с каждого пункта наблюдения, будут использованы результаты данных как на стационарных, так и на маршрутных пунктах наблюдения, а также под факелами промышленных предприятий.
Для населенных пунктов с численностью менее 100 тысяч человек, где отсутствуют наблюдения, определение фона будет основываться на данных Госфонда.