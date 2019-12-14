В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей

Проект растянется на 15 лет и завершится только в 2035 году, за это время на него собираются потратить астрономическую сумму — более триллиона рублей. Большинство объектов, которыми планируют заняться власти, расположены в небольших муниципалитетах. Там просто нет специалистов, которые могли бы справиться с задачей самостоятельно. Это значит, что местные жители вынуждены пользоваться сооружениями, которые находятся в аварийном состоянии и просто опасны. Операция по спасению всероссийского масштаба — в материале «Ленты.ру».
Назрело
Правительство утвердило масштабную программу по реконструкции мостов и путепроводов (мостов, которые возводятся на месте пересечения двух дорог для организации движения на разных уровнях) России до 2035 года. В программу вошли 3,9 тысячи сооружений в регионах, причем речь идет как о реконструкции объектов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, так и о строительстве совершенно новых сооружений, в том числе мегамостов. Все объекты, которые собираются отремонтировать или построить, расположены на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
Вопрос об улучшении состояния мостовой инфраструктуры в регионах поднимался еще в мае 2019 года, во время визита президента Владимира Путина в Астрахань. Тогда министр транспорта Евгений Дитрих указал на «серьезный износ мостовых сооружений». Распоряжение о разработке программы по реконструкции инфраструктуры Владимир Путин отдал в июле. Проект готовил Минтранс совместно с регионами, Госавтоинспекцией и РЖД.
По их подсчетам, реализация планов почти по четырем тысячам объектов обойдется в 1,125 триллиона рублей: на реконструкцию аварийных и предаварийных мостов нужно 370 миллиардов рублей; на реконструкцию и строительство путепроводов — 340 миллиардов; остаток в 415 миллиардов необходим для того, чтобы построить новые большие мосты в 21 регионе России.
Реконструировать объекты решено в рамках уже существующих нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2014 года» (КПМИ). Первый нацпроект дополнят новым федеральным проектом «Мосты и путепроводы». Пока в БКАД входят только четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Их общий бюджет составляет 4,8 триллиона рублей. КПМИ также задействуют при реализации программы, перераспределив часть предусмотренных на него средств на новый проект. Бюджет КПМИ больше, чем у БКАД, и составляет 6,4 триллиона рублей.
Новую инфраструктурную программу планируют реализовывать в два этапа: первый продлится с 2019-го по 2024 год и обойдется в 507 миллиардов рублей, второй — с 2025-го по 2035 год и будет стоить еще 600 миллиардов. Пока подробно разработан только первый этап, и власти уже определили источники его финансирования.
Так, 362,5 миллиарда рублей из 507 миллиардов собираются потратить на ремонт мостов, реконструкцию и строительство путепроводов. Их отчасти возьмут из допдоходов регионов от акцизов на топливо. По закону, который Владимир Путин подписал в 2018 году, к 2024-му регионы смогут забирать себе всю сумму доходов от акцизов на нефтепродукты. В настоящее время она составляет только 58,2 процента. Отчасти сумма в 362,5 миллиарда будет перекрыта за счет перераспределения средств, выделенных на БКАД и государственную программу «Развитие транспортной системы». Бюджет последней на 2018−2021 годы составляет 7,75 триллиона рублей.
Оставшиеся 144 миллиарда, необходимые для завершения первого этапа, собираются, в частности, взять из бюджета федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», который является частью нацпроекта КМПИ. Эти деньги потратят уже не на реконструкцию старых, а на строительство совершенного новых объектов. Программу строительства новых мостов могут расширить, если власти найдут дополнительные источники финансирования. Однако предусмотренных до конца 2024 года 507 миллиардов рублей недостаточно, чтобы выполнить заявленную регионами программу в полном объеме. «Необходимо дополнительно более 260 миллиардов рублей», — сказал представитель вице-премьера Максима Акимова, который курирует в правительстве транспортную сферу.
В целом программа до 2035 года включает строительство новых мостов в 21 регионе, в том числе в Пермском, Красноярском, Краснодарском краях, Ленинградской, Амурской, Архангельской, Ростовской, Новосибирской, Калининградской, Рязанской, Вологодской областях, а также в Бурятии и Мордовии.
Причем речь идет о так называемых мегапроектах — больших стройках с высокой стоимостью и долгосрочным влиянием на развитие общества и экономики России. Например, одним из таких объектов станет мост через реку Лена в Якутске стоимостью свыше 80 миллиардов рублей. Его необходимость была очевидна еще в 1980-е годы, однако из-за высокой стоимости поддержку проект получил только в 2019 году. Также среди объектов, которые собираются построить в рамках программы, мосты через Обь в Новосибирске и Зею в Благовещенске, которые в сумме обойдутся в 56 миллиардов рублей.
Внимание государства к состоянию инфраструктуры регионов — безусловно, хороший знак. Так, львиная доля мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии и которые собираются реконструировать, расположены в небольших муниципалитетах. В таких местах просто нет специалистов, которые могли бы провести качественный ремонт даже при наличии должного финансирования, пояснил глава содружества дорожных экспертов СоюзДорНИИ Андрей Семянихин.
Однако быстро приступить к реализации программы у властей тоже не получится. Сначала нужно подробно изучить инфраструктурные объекты и понять, где «достаточно лишь поменять асфальт, а где нужна полная реконструкция», пояснил гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами Игорь Старыгин.
Только после завершения подготовительного этапа станет окончательно понятно, сколько мостов предстоит реконструировать (не исключено, что цифра в 3,9 тысячи объектов изменится в большую или меньшую сторону). Затем можно будет приступить к подготовке проектно-сметной документации и заняться поиском подрядчиков. Информацию о сроках реализации программы подтвердили в правительстве. Там сообщили, что хотя изменения в паспорт нацпроекта БКАД и собираются утвердить до конца 2019 года, на подробное изучение объектов и подготовку документов все же уйдет весь 2020 год. Непосредственно же к реализации новой инфраструктурной программы власти смогут приступить, видимо, только в 2021 году.
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