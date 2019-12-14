Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
16:56 (мск), источник: РИА Новости

В России подскочили цены на яблоки

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оптовая цена на яблоки в России резко увеличилась, несмотря на очередной рекордный урожай, пишет РБК.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили изданию аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», обычно эти фрукты дорожают в ноябре. В этом же году цена пошла вверх уже в августе. Так, в последний летний месяц средняя оптовая цена составляла 53,6 рубля (на 6% дороже, чем в аналогичный период в 2018 году).

Повышение цен коснулось как импортных, так и отечественных яблок. Последние три года их цены в среднем три года находятся на одном уровне.

Рост цен происходит на фоне рекордного второй год подряд урожая. По данным Плодоовощного союза, в прошлом году урожай вырос на треть, по итогам текущего года производство вырастет еще на 16 процента.

Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС. При этом отечественные садоводы обеспечивают чуть больше половины потребностей страны.

Читайте также
Стоит ли ждать дефицита яблок и груш
Во время загрузки произошла ошибка.
12 апреля© Ньюстюб
 Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
'Подвесили за ноги и пытали': убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Ефимова высмеяла санкции WADA, вспомнив советскую комедию
Минфин закроет возможность обналичивать пенсионные накопления
Утверждена дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
В Италии обнаружили разноцветный храм Митры
58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю кикбоксершу
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Авто
Как каршеринг открыл новые перспективы криминалу Полицейские рассказали, что не так с прокатными городскими автомобилями
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Климова воссоединилась с бывшим мужем ради 4-летней дочери Экс-супруги поддержали девочку на соревнованиях
Леди
В моду вошли «вывернутые» губы Все чаще видишь на фото в инстаграме губы, буквально вывернутые наизнанку? Это не фильтр, а новый тренд косметологии.
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь