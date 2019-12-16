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03:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Запрос будет рассмотрен в понедельник, решение по нему будет принято позднее.

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Предположительно, это связано с поздним получением разрешения от Дании на прокладку труб по территории королевства, а также в связи с угрозами санкций против «Северного потока-2» со стороны США. Таким образом оператор газопровода хочет ускорить работы.

Против разрешения выступают экологи. По утверждению газеты Bild, прокладка труб в зимние месяцы, среди прочего, может отрицательно сказаться на зимующих в Балтийском море птицах.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. В начале декабря работы ускорились. Процесс укладки труб будет зависеть от погоды: сроки завершения не озвучивались. По планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года.

10 декабря Конгресс США заложил санкции против «Северного потока-2» в оборонный бюджет на 2020 год.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13 декабря© Ньюстюб
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