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10:15 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Источник: РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане:

Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
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Парламентарий подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы «на людях не висели долги».

Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Отмечается, что соответствующая поправка к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко. По информации издания, инициативу готовы поддержать партии «Справедливая Россия» и ЛДПР.

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