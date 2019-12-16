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10:06 (мск), источник: Коммерсантъ

«Работа.ру»: 51% работодателей в России не намерены выплачивать годовые премии

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 51% работодателей не планируют выплачивать премии в конце года. 30% намерены наградить премиями работников некоторых категорий. Только 19% работодателей заявили, что выплатят премии всем сотрудникам. Соответствующие данные приводятся в проведенном сервисом исследовании «Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда».

Источник: Reuters

Среди самих сотрудников компаний премий ожидают 30% респондентов. Почти половина (48%) опрошенных убеждены, что не получат премию в конце года. 22% затруднились с ответом.

Как считают эксперты, российский бизнес начал тщательнее подходить к оценке работы персонала и мотивирует бонусами более ценные кадры.

«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и найм новых сотрудников оказываются намного дороже», — добавил замгендиректора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков.

Оба исследования проводились в ноябре 2019 года во всех регионах России. В них приняли участие 1000 работодателей и 4000 сотрудников компаний.

Согласно опросу портала Superjob, только 16% работодателей планируют выдать сотрудникам премии к Новому году. Не будет годовых премий в 34% компаний.

По расчетам Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится. Он составит 3,4 млн человек даже на фоне стабилизации темпов сокращения трудоспособного населения, полагают в ведомстве. По оценкам экспертов, дефицит кадров повлияет и на рост зарплат, его можно ожидать примерно в четверти компаний России.

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