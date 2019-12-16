«Работа.ру»: 51% работодателей в России не намерены выплачивать годовые премии

Среди самих сотрудников компаний премий ожидают 30% респондентов. Почти половина (48%) опрошенных убеждены, что не получат премию в конце года. 22% затруднились с ответом.
Как считают эксперты, российский бизнес начал тщательнее подходить к оценке работы персонала и мотивирует бонусами более ценные кадры.
«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и найм новых сотрудников оказываются намного дороже», — добавил замгендиректора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков.
Оба исследования проводились в ноябре 2019 года во всех регионах России. В них приняли участие 1000 работодателей и 4000 сотрудников компаний.
Согласно опросу портала Superjob, только 16% работодателей планируют выдать сотрудникам премии к Новому году. Не будет годовых премий в 34% компаний.
По расчетам Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится. Он составит 3,4 млн человек даже на фоне стабилизации темпов сокращения трудоспособного населения, полагают в ведомстве. По оценкам экспертов, дефицит кадров повлияет и на рост зарплат, его можно ожидать примерно в четверти компаний России.