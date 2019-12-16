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12:34 (мск), источник: Ведомости

Дети должников могут столкнуться с финансовыми рисками из-за подарков от родителей

Верховный суд отправил на пересмотр прецедентное дело о субсидиарной ответственности.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

ФНС и другие кредиторы могут получить новые возможности привлекать детей должников к субсидиарной ответственности. Дело, которое может изменить судебную практику, коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) отправила 16 декабря на пересмотр, отменив решения предыдущих инстанций, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

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Спор возник в связи с банкротством компании «Альянс». Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовал подконтрольные компании, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений «Альянс» обанкротился и остался должен кредиторам 311,7 млн руб. — в основном налоговой службе. Чтобы вернуть деньги, ФНС решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора «Альянса» Вадима Самыловского, его жену Наталью Кириенко — она владела компаниями, которые использовал «Альянс», исполняя госконтракты, а также двух их сыновей — Дмитрия и Даниила. В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, цитирует «Интерфакс» материалы дела. Это произошло после признания «Альянса» банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.

Суды трех инстанций не согласились с требованиями к детям должников: в период налоговой проверки они были еще несовершеннолетними и не контролировали компанию, а одних только подарков недостаточно для привлечения к субсидиарной ответственности.

Но ФНС обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие решения судов. Мотивировочная часть решения судебной коллегии по экономическим спорам ВС будет опубликована позже.

Круг лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, постоянно расширяются. 9 декабря Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, стороны которого спорят, привлекать ли к ответственности наследников топ-менеджера компании. Его подозревали в доведении компании до банкротства, но он скончался до того, как вина была доказана, а долги компании переведены на него.

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Светлана Ястребова

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