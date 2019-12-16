12:34 (мск), источник: Ведомости
Дети должников могут столкнуться с финансовыми рисками из-за подарков от родителей
Верховный суд отправил на пересмотр прецедентное дело о субсидиарной ответственности.
ФНС и другие кредиторы могут получить новые возможности привлекать детей должников к субсидиарной ответственности. Дело, которое может изменить судебную практику, коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) отправила 16 декабря на пересмотр, отменив решения предыдущих инстанций, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Спор возник в связи с банкротством компании «Альянс». Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовал подконтрольные компании, чтобы экономить на налогах и выводить деньги.
Но ФНС обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие решения судов. Мотивировочная часть решения судебной коллегии по экономическим спорам ВС будет опубликована позже.
Круг лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, постоянно расширяются. 9 декабря Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, стороны которого спорят, привлекать ли к ответственности наследников
Светлана Ястребова