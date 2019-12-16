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13:35 (мск), источник: Life.ru

Льготы за пенсию. Что получат участники накопительной системы

Всем желающим поучаствовать в формировании накопительной части пенсии предлагается давать льготы. В том числе и налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей. Лайф разбирался в плюсах и минусах этой инициативы.

Источник: РИА "Новости"

В конце октября Минфин опубликовал проект новой пенсионной накопительной системы. Она даёт возможность самостоятельно копить на пенсию за счёт личных взносов с зарплат. Причём подключаться к программе россияне будут исключительно добровольно. Законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) был выставлен на общественное обсуждение. Документ получил множество замечаний. В Минфине сообщили, с учётом каких предложений законопроект будет доработан.

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Так, в Минфине поддержали идею предоставить льготы участникам проекта. В частности, это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты. Вторая льгота предусмотрена для работодателей. Это повышающий коэффициент к льготе по налогу на прибыль. Он предусмотрен, если работодатель участвует в софинансировании пенсии своего сотрудника — от 1,03 до 1,06 в разных ситуациях. Ещё одна льгота — социальный налоговый вычет для работника в пределах 120 тыс. рублей.

С одной стороны, такие льготы, конечно, могут повысить интерес к гарантированному пенсионному продукту. По крайней мере, со стороны тех, кто осознанно собирается копить на пенсию. У накоплений через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) есть важное преимущество перед теми же вкладами в банках. Всегда может появиться соблазн вклад закрыть и потратить деньги. В пенсионных фондах же они будут заморожены до наступления возраста выхода на заслуженный отдых.

С другой стороны, в принципе, копить на пенсию могут себе позволить очень немногие россияне.

— Все эти льготы хороши, но они не будут нести большой самостоятельной ценности и не слишком будут интересны людям сами по себе, а лишь как дополнение к эффективности ГПП как основного продукта: он должен быть прибыльным, и по минимальному уровню прибыли нужны гарантии! — говорит руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. — Именно это главное. А налоговые вычеты это хорошо, конечно, но они нужны, например, для того, чтобы по этому показателю ГПП не отставал от системы ИИС (от индивидуальных инвестиционных счетов), которые на сегодня предусматривают вычеты до 52 тыс. рублей, а вскоре будут предусматривать, видимо, вычеты и до 130 тыс руб (то есть, 13% с суммы до 1 миллиона).

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