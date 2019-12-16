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15:36 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле отказались комментировать ситуацию с Rambler Group и Nginx

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Кремль отказался комментировать ситуацию Rambler Group и Nginx, при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что на инвестиционной привлекательности России эта история не отразится.

Источник: РИА Новости

«Конечно, такие далеко идущие выводы вряд ли стоит делать. Россия сохраняет свою привлекательность, российский рынок — это рынок, где растут и новые стартапы, и потом, вы знаете, они получают международное признание», — сказал он, отвечая на вопрос, сказываются ли такие истории на бизнесе и инвестиционном климате России.

Песков отметил, что детали этого дела ему не известны.

«Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия, поскольку не знаем деталей… Мы не хотели бы комментировать действия, потому что это не относится к нашей сфере», — сказал Песков.

Он также добавил, что «если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, он должен решаться в арбитраже, а если есть там какие-то уголовные элементы, тогда должны быть другие форматы».

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