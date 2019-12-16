«Дочка» РЖД ввела скидки на верхние боковушки в плацкарте

«Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО “ФПК” с 13 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны пассажирских поездов дальнего следования со скидкой 30%. Купить билеты по специальным ценам можно будет на все верхние боковые полки (38 и 54), а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов (34 и 36)», — говорится в сообщении ФПК в понедельник.
Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования, отправляющиеся во внутригосударственном сообщении с 13 декабря 2019 года по 20 февраля 2020 года включительно, с 25 февраля по 6 марта 2020 года включительно, а также с 11 марта по 31 марта 2020 года включительно, кроме фирменного поезда № 146/145 Москва — Назрань.
Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Отмечается, что скидки при оформлении проездных документов не суммируются, а условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров.
«Плата за пользование комплектами постельного белья взимается в полном объеме», — говорится в сообщении.