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13:54 (мск), источник: РИА Новости

«Дочка» РЖД ввела скидки на верхние боковушки в плацкарте

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) ввела скидки в плацкарте поездов дальнего следования в России на верхние боковые полки и места, расположенные в конце вагона, сообщила компания.

Источник: РИА Новости

«Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО “ФПК” с 13 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны пассажирских поездов дальнего следования со скидкой 30%. Купить билеты по специальным ценам можно будет на все верхние боковые полки (38 и 54), а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов (34 и 36)», — говорится в сообщении ФПК в понедельник.

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Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования, отправляющиеся во внутригосударственном сообщении с 13 декабря 2019 года по 20 февраля 2020 года включительно, с 25 февраля по 6 марта 2020 года включительно, а также с 11 марта по 31 марта 2020 года включительно, кроме фирменного поезда № 146/145 Москва — Назрань.

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Отмечается, что скидки при оформлении проездных документов не суммируются, а условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров.

«Плата за пользование комплектами постельного белья взимается в полном объеме», — говорится в сообщении.

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