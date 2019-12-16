Повседневные расходы россиян в ноябре ускорили рост

«В ноябре россияне продолжили ежегодную традицию и увеличили свои повседневные расходы на 8,5%», — говорится в исследовании.
Как отмечают аналитики, на показателе сказалось то, что траты на подготовку к зимнему периоду пришлись на ноябрь, а также достаточно успешная «черная пятница». При этом «черная пятница» неравномерно влияет на расходы по стратам: в больших городах она оказывает значимое влияние, а в городах с населением меньше миллиона уже куда меньшее, сообщили в холдинге «Ромир».
В годовом выражении повседневные расходы россиян в ноябре выросли на 12,4%.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.