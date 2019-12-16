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15:12 (мск), источник: RNS

Повседневные расходы россиян в ноябре ускорили рост

Повседневные расходы россиян в ноябре 2019 года выросли на 8,5% по сравнению с октябрем, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». В октябре показатель составлял 3,6%.

Источник: РИА "Новости"

«В ноябре россияне продолжили ежегодную традицию и увеличили свои повседневные расходы на 8,5%», — говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики, на показателе сказалось то, что траты на подготовку к зимнему периоду пришлись на ноябрь, а также достаточно успешная «черная пятница». При этом «черная пятница» неравномерно влияет на расходы по стратам: в больших городах она оказывает значимое влияние, а в городах с населением меньше миллиона уже куда меньшее, сообщили в холдинге «Ромир».

В годовом выражении повседневные расходы россиян в ноябре выросли на 12,4%.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

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